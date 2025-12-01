Ένα οργανωμένο κύκλωμα που παγίδευε άνδρες μέσω ψεύτικων ερωτικών ραντεβού στο TikTok, αποκάλυψε η Ασφάλεια Αττικής.

Οι δράστες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, όλοι τους αλλοδαποί, χρησιμοποιούσαν ψεύτικο προφίλ με φωτογραφία καλλίγραμμης γυναίκας, για να προσεγγίζουν τα θύματα και να κλείνουν ραντεβού. Στη συνέχεια, τους οδηγούσαν σε διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου με την απειλή όπλου και μαχαιριού, τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και αντικείμενα. Σε πολλές περιπτώσεις οι δράστες φωτογράφιζαν τα θύματα παρά τη θέλησή τους και τα εκβίαζαν, ότι θα τα παρουσιάσουν ως δράστες κλοπής, απαιτώντας επιπλέον χρηματικά ποσά.

Όταν δε τα θύματα δεν κατάφερναν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό, οι δράστες όριζαν νέα συνάντηση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για την παραλαβή του. Αυτό ήταν και το μεγάλο τους λάθος, καθώς στις 22 Νοεμβρίου ένα από τα θύματα έκλεισε ραντεβού σε καφετέρια, προκειμένου να τους δώσει το ποσό των 3.000 ευρώ. Μόνο που την ώρα που ένας απ’ αυτούς, 31 ετών, παραλάμβανε τα χρήματα, εμφανίσθηκαν οι αστυνομικοί που είχαν ενημερωθεί από τον καταγγέλλοντα και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες, απόπειρες εκβίασης, παράνομες κατακρατήσεις κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τρία μέλη, εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί.