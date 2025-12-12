Στη Λαμία έγινε χαμός αυτή την εβδομάδα, όταν αστυνομικοί συνέλαβαν μια 53χρονη αγρότισσα λόγω βίντεο που ανέβαζε στο TikTok. Στα βίντεο αυτά, η γυναίκα καλούσε σε πράξεις βίας κατά αστυνομικών, πολιτικών και δικαστικών, ενώ αρκετές από τις αναρτήσεις της είχαν χιλιάδες προβολές. Η σύλληψή της έγινε μετά από έρευνα της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και πλέον οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

«Όπου βρίσκεται κυβερνητικό, σαπίστε τους στο ξύλο και τα τσογλάνια τους μπασκίνες σαπίστε τους στο ξύλο […] Μην φοβάστε τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο όφελος θα έχουμε αν τους σαπίσουμε στο ξύλο […] Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι τα κομματόσκυλα αυτοί. Σαπίστε τους στο ξύλο, δικαστές, δημοσιογράφους, μπασκίνες, όποιον στηρίζει αυτό το σάπιο σύστημα, τη σάπια Βουλή», αναφέρει σε ένα από τα βίντεο της που έχει ξεπεράσει τις 14.000 προβολές, ενώ και το τελευταίο βίντεο που πρόλαβε να αναρτήσει πριν συλληφθεί όπου κάνει λόγο για νέο Κιλελέρ, ξεπέρασε μέσα σε λίγες ώρες τις 26.000 προβολές, αναφέρει το lamiareport.gr.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκε 53χρονη ημεδαπή, η οποία συνελήφθη χθες (11-12-2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, η 53χρονη, ανάρτησε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεται η ίδια να καταφέρεται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος της ελληνικής κυβέρνησης και ανώτατου δικαστικού λειτουργού, ενώ προέτρεπε τους ακόλουθούς της σε πράξεις βίας κατά αστυνομικών στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».