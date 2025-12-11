Στη σύλληψη μιας αγρότισσας στη Λαμία προχώρησαν αυτεπάγγελτα το πρωί της Πέμπτης (11/12) αστυνομικοί, με τις κατηγορίες της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών ή διχόνοιας, με αφορμή αναρτήσεις της στο TikTok.

Η συλληφθείσα σε πολλά από τα βίντεο της, που έχουν χιλιάδες προβολές στη δημοφιλή πλατφόρμα, παίρνει θέση για θέματα που αφορούν τις αγροτικές κινητοποιήσεις και σε κάποια από αυτά καταφέρετε εναντίον αστυνομικών, δημοσιογράφων, πολιτικών ακόμη και σε βάρος δικαστών και εισαγγελέων, σύμφωνα με το lamiareport.gr, προτρέποντας να τους τσακίσουν στο ξύλο κι άλλα πολλά.

«Όπου βρίσκεται κυβερνητικό, σαπίστε τους στο ξύλο και τα τσογλάνια τους μπασκίνες σαπίστε τους στο ξύλο […] Μην φοβάστε τίποτα, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο όφελος θα έχουμε αν τους σαπίσουμε στο ξύλο […] Οι μόνοι που έχουν να χάσουν, είναι τα κομματόσκυλα, αυτοί. Σαπίστε τους στο ξύλο, δικαστές, δημοσιογράφους, μπασκίνες, όποιον στηρίζει αυτό το σάπιο σύστημα, τη σάπια Βουλή», αναφέρει σε ένα από τα βίντεο της που έχει ξεπεράσει τις 14.000 προβολές, ενώ και το τελευταίο βίντεο που πρόλαβε να αναρτήσει πριν συλληφθεί, όπου κάνει λόγο για νέο Κιλελέρ, ξεπέρασε μέσα σε λίγες ώρες τις 26.000 προβολές.

Σε βάρος της αγρότισσα σχηματίστηκε δικογραφία για τα παραπάνω αδικήματα όπως αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα και το πρωί της Παρασκευής (12/12) θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, που θα κρίνει αν πράγματι έχουν τελεστεί τα συγκεκριμένα αδικήματα και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.