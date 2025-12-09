Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (7/12) έξω από μπαρ στη Λαμία, σύμφωνα με καταγγελία 35χρονου άνδρα στην αστυνομία.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του lamiareport.gr, δύο νεαρά άτομα επιτέθηκαν στον 35χρονο τη στιγμή που έβγαινε από το κατάστημα όπου διασκέδαζε. Τον χτύπησαν στο κεφάλι και στο σώμα, αρπάζοντάς του έναν ασημένιο σταυρό και περίπου 100 ευρώ που είχε πάνω του. Το θύμα μετέβη στο Νοσοκομείο Λαμίας για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε αρχικά ο ένας από τους δύο δράστες, ηλικίας 22 ετών, ο οποίος συνελήφθη το επόμενο πρωί στο σπίτι του. Κατά την έρευνα στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα σκισμένο πλαστό χαρτονόμισμα, μικροποσότητα κάνναβης και απαγορευμένες αναβολικές ουσίες σε φιαλίδια και χάπια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, κατοχής πλαστού χαρτονομίσματος και απαγορευμένων ουσιών. Παράλληλα, οι αρχές ταυτοποίησαν και τον δεύτερο δράστη, 29 ετών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου χωρίς αποτέλεσμα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση. Με τη συνήγορό του, Αργυρώ Καραφέρη, ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου το πρωί.