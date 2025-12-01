Θύμα ληστείας και κλοπής οχήματος έπεσε ένας 55χρονος άνδρας στα Χανιά, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο χωριό Νιο Χωριό Αποκορώνου.

Όπως κατήγγειλε το θύμα, γύρω στις 9:30, άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στον χώρο του, απειλώντας τον με μαχαίρι. Υπό την απειλή του όπλου, οι δράστες απέσπασαν χρηματικό ποσό και στη συνέχεια άρπαξαν το αγροτικό του αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, τόσο στο Νιο Χωριό όσο και σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.