Xειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε ημεδαπό στα Χανιά για παραβάσεις, που αφορούν σε όπλα.

Ειδκότερα, η σύλληψη έγινε χθες σε περιοχή του Δήμου Σφακίων και πρόκειται για έναν 41χρονο, στην οικία του οποίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων, που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την πάταξη του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής και γενικότερα την πρόληψη της εγκληματικότητας.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος, εντόπισαν και κατέσχεσαν: 2 κυνηγετικά όπλα, 2 τυφέκια με διόπτρα και 778 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.