Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι ανήλικοι, μαζί με ακόμη έναν συνεργό που αναζητείται, το βράδυ της Πέμπτης πλησίασαν παρέα συνομηλίκων σε πάρκο της Πυλαίας και τους ζήτησαν απειλητικά χρήματα. Όταν εκείνοι αρνήθηκαν, οι δράστες επιτέθηκαν σε δύο από τα παιδιά, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.

Ένας από τους παθόντες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για παροχή ιατρικής φροντίδας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει τα αδικήματα της απόπειρας ληστείας, της σωματικής βλάβης και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε αδύναμα άτομα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των τριών ανηλίκων, με την κατηγορία της παράλειψης εποπτείας ανηλίκων, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.