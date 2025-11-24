Δύο 14χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων το πρωί της 21ης Νοεμβρίου 2025, σε οικισμό της περιοχής των Μεγάρων, κατηγορούμενοι ότι αφαιρούσαν δίκυκλα, χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο τον συγκεκριμένο οικισμό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, η εγκληματική τους δραστηριότητα ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Οι ανήλικοι, φορώντας κουκούλες από φούτερ για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού σταθμευμένα κοντά στον οικισμό όπου διέμεναν. Στη συνέχεια τα αφαιρούσαν και τα εγκατέλειπαν σε μικρή απόσταση από τα σπίτια τους, αφού προηγουμένως τα είχαν αποσυναρμολογήσει.

Κατά τις έρευνες στις οικίες τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ρουχισμό που φέρεται να χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Μέχρι στιγμής, από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, έχουν εξιχνιαστεί οκτώ περιπτώσεις κλοπών δικύκλων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.