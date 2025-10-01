Στα Χανιά συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 26 ετών, για ληστεία, διακεκριμένη κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου, οι δύο άνδρες ακινητοποίησαν με χρήση βίας έναν 36χρονο ημεδαπό. Του αφαίρεσαν τσαντάκι που περιείχε χρήματα, τραπεζικές κάρτες, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά αντικείμενα, πριν διαφύγουν με ποδήλατα.

Λίγο αργότερα, επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν συναλλαγή με μία από τις κλεμμένες κάρτες. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να κινούνται με ποδήλατα και τους συνέλαβαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τα κλοπιμαία, τα οποία επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη, ενώ κατασχέθηκαν επίσης μαχαίρι και δύο μεταλλικοί κόφτες.

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων διαπιστώθηκε ότι το ένα από τα ποδήλατα ήταν κλεμμένο. Είχε αφαιρεθεί το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου από οικία και επιστράφηκε στη νόμιμη κάτοχό του.

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.