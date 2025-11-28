Επεισοδιακή απόπειρα κλοπής σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Ιωνία Αττικής, όταν οργανωμένη ομάδα διαρρηκτών επιχείρησε να εισβάλει σε κοσμηματοπωλείο, χωρίς τελικά να αποσπάσει λεία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αλλά και όπως καταγράφεται σε βιντεοληπτικό υλικό, γύρω στις 02:25 τρεις κουκουλοφόροι, που επέβαιναν σε κλεμμένο αυτοκίνητο από την περιοχή της Νέας Ιωνίας, έπεσαν με το όχημα πάνω στην πρόσοψη του καταστήματος στη λεωφόρο Ηρακλείου 346Β, με σκοπό να τη γκρεμίσουν.

Η πρόσκρουση προκάλεσε σοβαρές ζημιές, καθώς έσπασαν ο υαλοπίνακας και τα μεταλλικά ρολά ασφαλείας του κοσμηματοπωλείου. Ωστόσο, οι δράστες δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό και εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας πίσω τους το κλεμμένο όχημα.

Στη συνέχεια διέφυγαν με δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν επίσης κλεμμένο από την ίδια περιοχή.

Οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει συλλήψεις.