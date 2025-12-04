Μία ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε κοσμηματοπωλείο στην Πάργα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ληστές ήταν τέσσερις ή πέντε, οπλισμένοι και με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους παρουσίασε βλάβη, καθώς έπαθε λάστιχο.

Τότε, οι δράστες βγήκαν στον δρόμο και, υπό την απειλή όπλου, ακινητοποίησαν διερχόμενο όχημα, με το οποίο κατάφεραν να διαφύγουν. Οι έρευνες των αστυνομικών διευθύνσεων της Ηπείρου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους.