Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα μίλησαν στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» για την κοινή τους πορεία στη ζωή, ως ζευγάρι αλλά και ως γονείς, αποκαλύπτοντας στιγμές από τη σχέση τους που δεν είχαν γίνει γνωστές μέχρι σήμερα.

Η γνωστή ηθοποιός θυμήθηκε με συγκίνηση την πρωτότυπη πρόταση γάμου που της είχε ετοιμάσει ο σύζυγός της, περιγράφοντας το σκηνικό με χιούμορ και τρυφερότητα.

«Μπήκαμε μέσα στο σπίτι μετά από επεισοδιακή επιστροφή. Πεινούσα πολύ, είχα τελειώσει μια δουλειά, μια πρόβα και είχαμε κανονίσει να φάμε και μου είπε ότι πρέπει να πάμε από το σπίτι οπωσδήποτε. Μου λέει, θέλω να πάω τουαλέτα. Ρίχνουμε έναν καβγά στο αυτοκίνητο γιατί εγώ πεινάω. Όπως ανεβαίνω στο σπίτι ανοίγω την πόρτα και βλέπω κόσμο στο σπίτι, χαμός με DJ και τέτοια. Παρόλο που δεν είμαι τόσο ρομαντική, η κίνηση αυτή μου άρεσε», είπε η Θάλεια Ματίκα.

Αναφερόμενη στο πάρτι που ακολούθησε μετά τον γάμο τους, η ηθοποιός αποκάλυψε πως η βραδιά ήταν γεμάτη αυθορμητισμό και χιούμορ. «Ήταν Παραμονή Πρωτοχρονιάς και είχαμε καλέσει πολύ κόσμο για το πάρτι του γάμου. Όλοι με έπαιρναν τηλέφωνο και με ρωτούσαν τι θα φορέσω. Έλεγα, παιδιά θα κάνω ένα φόρεμα υπερπαραγωγή, δεν είχα κανονίσει τίποτα. Δυο μέρες πριν είπα στον Τάσο ότι έχω μια τρελή ιδέα. Λέω να πάμε στα αποκριάτικα να ντυθούμε. Στην αρχή λέγαμε να ντυθούμε Batman αλλά μετά είπαμε να βάλουμε παραδοσιακά», ανέφερε γελώντας η Θάλεια Ματίκα.