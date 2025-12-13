Καθώς ο Βιν Ντίζελ οδεύει προς το μεγάλο φινάλε της σειράς ταινιών «Fast & Furious», επεκτείνει το a-list καστ με το ντεμπούτο ενός παγκόσμιου αστέρα στην οθόνη.

Την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, ο παραγωγός και πρωταγωνιστής των ταινιών δράσης ανακοίνωσε ότι έχει προσφέρει έναν ρόλο στον Κριστιάνο Ρονάλντο για την επερχόμενη 12η και τελευταία ταινία «Fast X: Part 2», η οποία θα κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2027, ενώ παράλληλα μοιράστηκε μια παλαιότερη φωτογραφία των δυο τους στο Instagram.

«Όλοι ρωτούσαν αν θα συμμετάσχει στο Fast[…] υπάρχει ένας ρόλος ειδικά για εκείνον», έγραψε ο Βιν Ντίζελ στη λεζάντα της ανάρτησης.