Συναγερμός σήμανε σήμερα στο δυτικό Μανχάταν, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κτήριο έξι ορόφων στην περιοχή Upper West Side, αναγκάζοντας τους ενοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα τον χώρο. Ένα πυκνό σύννεφο καπνού έχει καλύψει την γειτονιά, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει περίπου 140 πυροσβέστες, ενώ οι αρμόδιες αρχές έκλεισαν προσωρινά τους παρακείμενους δρόμους για λόγους ασφαλείας. Η υπηρεσία διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι λεωφορεία μεταφέρουν τους κατοίκους σε ασφαλή σημεία και επισήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα.

FDNY officials provide update on 4-alarm fire in Manhattan https://t.co/thMZET78t7 — FDNY (@FDNY) December 9, 2025

The New York City Fire Department says it is working to contain a fire in a residential building Tuesday morning on Manhattan’s Upper West Side. Smoke and flames could be seen spreading across the top floor of a six-story building. More: https://t.co/9dFXCQJBvC pic.twitter.com/nMdwK58haW — NewsNation (@NewsNation) December 9, 2025

Βίντεο που μετέδωσε το CBS δείχνουν τη φωτιά να ξεσπά από τον τελευταίο όροφο του κτηρίου, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.