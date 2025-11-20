Ο Ζόραν Μαμντάνι, ο νεοεκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δήλωσε πως είναι «έτοιμος, ό,τι κι αν συμβεί» ενόψει της αυριανής συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τονίζοντας ότι αναμένει να συζητήσει με τον πρόεδρο για το «κόστος διαβίωσης».

«Δεν πρόκειται για μία σχέση με ένα πρόσωπο. Πρόκειται για μία σχέση μεταξύ της πόλης της Νέας Υόρκης και του Λευκού Οίκου», υπογράμμισε ο Μαμντάνι σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας πως «τα συμφέροντά (του) ξεπερνούν οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόσωπο».

Ο νέος δήμαρχος, γνωστός για την κριτική του στάση απέναντι στον Τραμπ, τον έχει κατηγορήσει ότι υπερασπίζεται κυρίως τους πιο εύπορους Αμερικανούς. Ο Μαμντάνι εξελέγη με κεντρικό μήνυμα την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και τη στήριξη των εργαζομένων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος δεν έχει πάψει να τον χαρακτηρίζει «κομμουνιστή», απειλώντας κατά καιρούς να «παγώσει» τα ομοσπονδιακά κονδύλια προς τη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση και το κλίμα συνεργασίας

Παρά τις εντάσεις, το τελευταίο διάστημα φαίνεται να επικρατεί μια σχετική εκτόνωση. Η συνάντηση κανονίστηκε έπειτα από αίτημα του Μαμντάνι, ενώ ο Τραμπ εμφανίστηκε θετικός, δηλώνοντας πρόσφατα πως επιθυμεί «όλα να πάνε καλά στη Νέα Υόρκη».

«Συνάντησα πολλούς Νεοϋορκέζους που ψήφισαν τον πρόεδρο Τραμπ και μου είπαν πως το έκαναν λόγω της κρίσης του κόστους διαβίωσης», ανέφερε ο Δημοκρατικός δήμαρχος, επισημαίνοντας την ανάγκη κοινών πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

«Πρέπει να εξερευνήσουμε όλους τους τρόπους» που θα μπορούσαν να «καταστήσουν την πόλη μας πιο προσιτή», συνέχισε, προσθέτοντας: «Είμαι διατεθειμένος να πω ξεκάθαρα στον πρόεδρο Τραμπ ότι θα εργαστώ μαζί του σε κάθε πρόγραμμα που θα ωφελήσει τους Νεοϋορκέζους. Εάν ένα πρόγραμμα βλάψει τους Νεοϋορκέζους, θα είμαι επίσης ο πρώτος που θα το πει».

Οι προτεραιότητες του νέου δημάρχου

Μεταξύ των βασικών δεσμεύσεων της προεκλογικής του εκστρατείας είναι η αύξηση των κατοικιών με ελεγχόμενο ενοίκιο, η ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών και η δημιουργία περισσότερων δωρεάν παιδικών σταθμών.

Ο Ζόραν Μαμντάνι, ηλικίας 34 ετών, εξελέγη δήμαρχος στις 4 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας πάνω από το 50% των ψήφων έναντι των δύο αντιπάλων του, μεταξύ των οποίων και ο πρώην κυβερνήτης της πολιτείας, Άντριου Κουόμο. Η εκλογική διαδικασία κατέγραψε συμμετοχή άνω των δύο εκατομμυρίων πολιτών, τη μεγαλύτερη από το 1969.