Ντόναλντ Τραμπ και Ζόραν Μαμντάνι θα συναντηθούν αύριο, Παρασκευή, στον Λευκό Οίκο, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, προερχόμενος από την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και γνωστός επικριτής του Τραμπ, θα έχει την πρώτη του επίσημη επαφή με τον Ρεπουμπλικανό ηγέτη.

Μετά την εκλογή του στις αρχές Νοεμβρίου, ο Μαμντάνι είχε δηλώσει έτοιμος να συζητήσει με τον πρόεδρο για «το κόστος ζωής», ένα θέμα που παραμένει στο επίκεντρο της καθημερινότητας των Αμερικανών πολιτών. «Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν ‘Κουάμε’ Μαμντάνι ζήτησε να συναντηθούμε. Αποφασίσαμε ότι η συνάντηση αυτή θα λάβει χώρα την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο Οβάλ Γραφείο», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Το δεύτερο όνομα του εκλεγμένου δημάρχου, Κουάμε, αποτελεί φόρο τιμής στον ιστορικό ηγέτη της ανεξαρτησίας της Γκάνας, Κουάμε Νκρούμαχ.

Η εκπρόσωπος του Μαμντάνι, Ντόρα Πέρεκ, επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση θα επικεντρωθεί σε ζητήματα δημόσιας και οικονομικής ασφάλειας, καθώς και στο πρόγραμμα για τη χρηματοοικονομική προσβασιμότητα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια συνήθη διαδικασία μεταξύ νέας δημοτικής αρχής και προέδρου των ΗΠΑ.

Η πολιτική πορεία του Ζοράν Μαμντάνι

Ο Μαμντάνι είναι ο πρώτος υποψήφιος για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης από το 1969 που συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο ψήφους. Στην προεκλογική του εκστρατεία είχε επικεντρωθεί σε προτάσεις για προσιτή στέγαση και ενίσχυση των υπηρεσιών φύλαξης παιδιών.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, είχε χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ «φασίστα», ενώ ο πρόεδρος είχε απαντήσει ότι οι Αμερικανοί βρίσκονται μπροστά σε μια «επιλογή ανάμεσα στον κομμουνισμό και την κοινή λογική».

Ο Τραμπ είχε μάλιστα απειλήσει να μειώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς τη Νέα Υόρκη σε περίπτωση εκλογής του Μαμντάνι, κίνηση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.