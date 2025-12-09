Η κυβέρνηση της Λιθουανίας ανακοίνωσε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, επικαλούμενη κινδύνους για την εθνική ασφάλεια λόγω αερόστατων που προέρχονται από τη Λευκορωσία και έχουν επανειλημμένα παραβιάσει τον λιθουανικό εναέριο χώρο τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ένταση μεταξύ Βίλνιους και Μινσκ έχει αυξηθεί, καθώς τα μετεωρολογικά αερόστατα που εκτοξεύονται από τη Λευκορωσία ανάγκασαν τη Λιθουανία να κλείσει προσωρινά το κύριο αεροδρόμιό της, αφήνοντας χιλιάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους.

Αν και τα αερόστατα χρησιμοποιούνται συχνά για λαθρεμπόριο τσιγάρων, οι λιθουανικές αρχές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για προβοκατόρικες ενέργειες αποσταθεροποίησης, οργανωμένες από τη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας.

Κατά την ανακοίνωση του μέτρου, η κυβέρνηση επικαλέστηκε «τα εθνικά συμφέροντα ασφάλειας» και τον κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον που ενδέχεται να προκαλέσουν τα αερόστατα.

Συντονισμός στρατού και αστυνομίας

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Λιθουανίας, κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που στηρίζει ενεργά την Ουκρανία στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Βλαντισλάβας Κοντρατόβιτσιους σημείωσε ότι η κυβέρνηση ζήτησε από το κοινοβούλιο να επιτρέψει τη συνεργασία στρατού, αστυνομίας, συνοριοφυλάκων και υπηρεσιών ασφαλείας κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη η διάρκειά της.

Υβριδική απειλή από τη Λευκορωσία

Τον περασμένο μήνα, η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκιενέ είχε χαρακτηρίσει τα περιστατικά με τα αερόστατα ως μορφή υβριδικής επίθεσης και είχε προειδοποιήσει ότι η απειλή αυξάνεται, καθώς παρόμοιες παραβιάσεις καταγράφηκαν και στη Λετονία.

Η Λιθουανία είχε κλείσει προσωρινά τα σύνορα με τη Λευκορωσία στα τέλη Οκτωβρίου, λόγω της απειλής που συνιστούσαν τα αερόστατα. Οι αρχές θεωρούν ότι τα αερόστατα των λαθρεμπόρων αποτελούν μέρος ευρύτερης στρατηγικής υβριδικού πολέμου από το Μινσκ, το οποίο στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί πως ενθάρρυνε τη μετακίνηση χιλιάδων μεταναστών προς τα σύνορα με την Πολωνία και τη Λιθουανία.

