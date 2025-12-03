Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία, ανακοίνωσε απόψε ότι διέκοψε τη λειτουργία του για ακόμα μια φορά, καθώς εθεάθηκαν ύποπτα αερόστατα στον εναέριο χώρο του, σε ακόμα ένα αντίστοιχο επεισόδιο τους τελευταίους μήνες.

Το αεροδρόμιο, απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία και έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίου, εξαιτίας των μετεωρολογικών μπαλονιών που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου.

Οι εντάσεις ανάμεσα στη Λιθουανία και τη Λευκορωσία έχουν κλιμακωθεί τους τελευταίους δύο μήνες μετά το κατ’ επανάληψη κλείσιμο του κύριου αεροδρομίου της Λιθουανίας τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω των μετεωρολογικών αερόστατων (μπαλονιών) από τη Λευκορωσία, όπως το εικονιζόμενο, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να χάνουν τις πτήσεις τους ή να παραμένουν εγκλωβισμένοι.