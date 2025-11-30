Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, εξαιτίας ύποπτων μπαλονιών που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο του. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά διαταραχών πτήσεων που έχουν πλήξει τη βαλτική χώρα τους τελευταίους μήνες.

Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα προβλήματα το τελευταίο διάστημα λόγω της παρουσίας μη επανδρωμένων οχημάτων σε κρίσιμες ζώνες πτήσης. Ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί στην Κοπεγχάγη και στις Βρυξέλλες, ενώ το αεροδρόμιο του Βίλνιους έχει κλείσει τουλάχιστον δέκα φορές από τις αρχές Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις λιθουανικές αρχές, τα ύποπτα αντικείμενα είναι μετεωρολογικά μπαλόνια που μεταφέρουν λαθραία τσιγάρα. Οι αρχές κατηγορούν τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ότι επιτρέπει αυτή την πρακτική, την οποία χαρακτηρίζουν ως μορφή “υβριδικής επίθεσης” εναντίον της χώρας.

Η Λιθουανία είχε κλείσει τον Οκτώβριο και τα δύο σημεία διέλευσης στα σύνορα με τη Λευκορωσία, αντιδρώντας στις επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της. Τα περάσματα άνοιξαν εκ νέου την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία φαίνεται να είχαν περιοριστεί.

Από την πλευρά του, ο Λουκασένκο χαρακτήρισε το κλείσιμο των συνόρων “τρελή απάτη”, κατηγορώντας τη Δύση ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας. Όπως είπε, η στάση αυτή εγκαινιάζει μια νέα εποχή διχασμού με συρματοπλέγματα.