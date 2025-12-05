Λιθουανία προχωρά στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, μετά τα συνεχή περιστατικά με λαθραία αερόστατα που προέρχονται από τη Λευκορωσία, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιενέ.

«Προετοιμάζουμε αυτήν τη στιγμή τη νομική βάση και τα αναγκαία έγγραφα», δήλωσε η πρωθυπουργός σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «το καλύτερο μέτρο για να ληφθεί αυτήν τη στιγμή».

Η εφαρμογή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση και στις τοπικές αρχές να διαθέσουν επιπλέον πόρους για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αερόστατων.

«Δεν αποκλείουμε να λάβουμε περαιτέρω μέτρα», πρόσθεσε η Ρουγκινιενέ, διευκρινίζοντας ότι η επίσημη κήρυξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Αναστολές πτήσεων και ανησυχία για την ασφάλεια

Πρόσφατα, λόγω των «εισβολών» αερόστατων με προέλευση τη Λευκορωσία, τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, στο Βίλνιους και στο Κάουνας, αναγκάστηκαν επανειλημμένα να διακόψουν τη λειτουργία τους.

Οι λιθουανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα αερόστατα, τα οποία πετούν σε ύψος έως και 10 χιλιομέτρων, αποστέλλονται εσκεμμένα στις διαδρομές πτήσεων των αεροδρομίων, αποτελώντας απειλή για την πολιτική αεροπορία.

Αν και τα αερόστατα χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια για τη λαθραία μεταφορά τσιγάρων, τους τελευταίους μήνες έχουν οδηγήσει σε επανειλημμένα κλεισίματα αεροδρομίων, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Κατηγορίες για «υβριδικό πόλεμο»

Η Λιθουανία, κράτος της Βαλτικής και μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορεί εδώ και καιρό τη Λευκορωσία – στενό σύμμαχο της Ρωσίας – ότι διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» σε βάρος της.