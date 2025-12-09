Άσχημα νέα για τον ΠΑΟΚ και τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος αποχώρησε από το πρόσφατο ματς με τον Άρη στην Τούμπα με ενοχλήσεις.
Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, που σήμερα (9/12) γιορτάζει τα 31α γενέθλιά του, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση στον αριστερό τετρακέφαλο.
Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η επιστροφή του στην ενεργό δράση θα γίνει μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων, γεγονός που σημαίνει ότι θα χάσει τα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια της ομάδας του. Η απουσία του αποτελεί πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο φορ παραμένει βασικός πυλώνας της επίθεσης.
