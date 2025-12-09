Ένα… απίστευτο σενάριο παρουσιάζει σερβικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η Παρτίζαν φέρεται να επιχείρησε να προτείνει στον Ολυμπιακό μια ανύπαρκτη στη EuroLeague διαδικασία ανταλλαγής: τον Ταϊρίκ Τζόουνς για τον Ντόντα Χολ. Ο Τζόουνς έχει χάσει σημαντικά την εκτίμηση των φίλων της Παρτίζαν, με τις αντιδράσεις του κόσμου να κορυφώνονται ακόμη και σε εντυπωσιακό κάρφωμά του στη νίκη επί της Μπάγερν, ενώ θεωρείται από μερίδα οπαδών ως μέρος των αιτιών που οδήγησαν στην αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το δημοσίευμα του nova.rs υποστηρίζει ότι η διοίκηση της Παρτίζαν αναζητά τρόπους να αλλάξει το κλίμα και γι’ αυτό θα ήθελε να «σπρώξει» παίκτες που θεωρεί ότι επηρεάζουν αρνητικά την ομάδα, εξετάζοντας υποτιθέμενη πρόταση προς τον Ολυμπιακό για ανταλλαγή Χολ – Τζόουνς.

Ωστόσο, από την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ξεκαθαρίζεται ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοια προσέγγιση από τη σερβική πλευρά, ούτε φυσικά υπάρχει πρόθεση να μπει η ομάδα σε διαδικασία συζητήσεων για τον Ντόντα Χολ.