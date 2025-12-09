Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξέδωσε προειδοποίηση σχετικά με το προϊόν ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, το οποίο κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει συνδεθεί με περιστατικά αλλαντίασης σε βρέφη μετά την κατανάλωσή του.

Το προϊόν διατίθεται και μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας Amazon.com, γεγονός που καθιστά πιθανή τη διακίνησή του και στην Ελλάδα. Η προειδοποίηση εκδόθηκε κατόπιν ενημέρωσης του ΕΟΦ από τον ΕΦΕΤ.

Ο Οργανισμός καλεί τους καταναλωτές να μην προμηθευτούν ούτε να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν, ανεξαρτήτως παρτίδας. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει ήδη αγοραστεί, οι πολίτες καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητάς του από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.