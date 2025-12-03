Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων φαρμάκου για καρδιαγγειακές παθήσεις, διευκρινίζοντας ότι η διαδικασία δεν σχετίζεται με ποιοτικό πρόβλημα του προϊόντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η ανάκληση αφορά το φαρμακευτικό προϊόν TEZULIX PR. TAB και πραγματοποιείται αποκλειστικά λόγω τεχνικών ζητημάτων που προέκυψαν κατά τη μετάβαση από τη χρήση ταινιών γνησιότητας σε συσκευασίες με κωδικό QR.

Όπως επισημαίνει ο ΕΟΦ, «ανακαλούνται παρτίδες του φαρμακευτικού προϊόντος TEZULIX PR. TAB λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά την μετάβαση από την πώληση των τεμαχίων του προϊόντος που φέρουν ταινίες γνησιότητας στην πώληση αυτών που φέρουν κωδικό QR».

Τονίζεται ότι οι παρτίδες που ανακαλούνται δεν παρουσιάζουν κανένα ποιοτικό ζήτημα. Η απόφαση εκδόθηκε με στόχο να ενισχυθεί η εθελοντική ανάκληση που έχει ήδη ξεκινήσει η εταιρεία παραγωγής.

Η εταιρεία ΚΡΚΑ Ελλάς Ε.Π.Ε., ως υπεύθυνος κυκλοφορίας του προϊόντος στην ελληνική αγορά, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της ώστε να προχωρήσουν στην απόσυρση των συγκεκριμένων παρτίδων.

Οι παρτίδες που ανακαλούνται

TEZULIX PR. TAB 375MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295901025 DE9745, Ημερομηνία λήξης 01/2027

TEZULIX PR. TAB 375MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295901025 DD7639, Ημερομηνία λήξης 02/2026

TEZULIX PR. TAB 500MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295902022 DD8882, Ημερομηνία λήξης 03/2026

TEZULIX PR. TAB 750MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295903029 DE2780, Ημερομηνία λήξης 05/2026