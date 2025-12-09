Η Nonna Silvana, γνωστή στο διαδίκτυο και ως Nonna Silvi, είναι η 84χρονη Ιταλίδα γιαγιά που έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο στο TikTok, κατακτώντας εκατομμύρια θαυμαστές με τις αυθεντικές της ιταλικές –και κυρίως τοσκανικές– συνταγές. Με τον αυθόρμητο χαρακτήρα της και την ειλικρίνεια που τη διακρίνει, έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της παραδοσιακής ιταλικής κουζίνας και πρόσφατα αναδείχθηκε «Creator of the Year 2025» από την πλατφόρμα.

Η Nonna Silvana ξεχωρίζει για τη ζωντανή προσωπικότητά της, τη βαθιά αγάπη της για το φαγητό και τη στενή σχέση με τον εγγονό της, ο οποίος αναλαμβάνει να κινηματογραφεί τα βίντεό της. Οι συνταγές της, απλές αλλά γεμάτες παράδοση και συναίσθημα, έχουν εμπνεύσει εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Σε συνέντευξή της στο CNN, ανέφερε ότι οι θαυμαστές της δεν την παρακολουθούν μόνο για τις συνταγές της, αλλά και για τις απλές, γεμάτες σοφία συμβουλές ζωής που μοιράζεται με τον χαρακτηριστικό, άμεσο τρόπο της.