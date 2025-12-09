Σε Ηράκλειο και Χανιά εικόνες άγριων επεισοδίων με μάχες σώμα με σώμα και τραυματισμένους αστυνομικούς στο έδαφος.

Αναποδογύρισμα περιπολικού από εξαγριωμένους αγρότες. Ένας πετροπόλεμος διαρκείας, με τα χημικά, τα χτυπήματα κι το κυνηγητό διαδηλωτών με αστυνομικούς, να καταγράφεται από κάμερες.

Με βαρύ ποινικό παρελθόν

Τα πλάνα των επεισοδίων στη Κρήτη οδηγούν τις έρευνες των Αρχών για την ταυτοποίηση των πρωταγωνιστών και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ανάμεσά τους ήταν και σεσημασμένοι με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Για συμμετοχή στα επεισόδια έχουν ταυτοποιηθεί 25 άτομα που έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν κατηγορίες για κακουργήματα και άλλα 200 που κατηγορήθηκαν για πλημμελήματα. Άτομα που είχαν απασχολήσει για ζωοκλοπές, ναρκωτικά, οπλοκατοχή, για εκβιασμούς, ακόμα και ληστείες.

Στην πρώτη γραμμή των επεισοδίων όπως διαπιστώνουν οι αστυνομικοί από την ανάλυση εικόνων. Οι περισσότεροι έφτασαν με τα αυτοκίνητά τους, που επίσης έχουν καταγραφεί και κατευθύνθηκαν κοντά στις αστυνομικές δυνάμεις.

Κινήθηκαν συντεταγμένα

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, τα γεγονότα στην Κρήτη δείχνουν πως οι εμπλεκόμενοι κινήθηκαν συντεταγμένα, με στόχο να χτυπήσουν και να προκαλέσουν χάος. Είναι χαρακτηριστικό πως τουλάχιστον 8 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομεία.

Ανάμεσα στα άτομα που ταυτοποιήθηκαν και ένα που είχε συλληφθεί πριν από λίγους μήνες. Οι αστυνομικοί είχαν διαπιστώσει τότε πως σε αποθήκη που είχε νοικιάσει, έκρυβε ένα μικρό οπλοστάσιο.

Τότε μάλιστα είχε δημοσιοποιηθεί και σχετική εικόνα με τα ευρήματα στην αποθήκη. Μεταξύ άλλων είχαν κατασχεθεί ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, 270 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ με βραδύκαυστο φιτίλι και ενσωματωμένο πυροκροτητή, 3 χειροβομβίδες, 2 τυποποιημένες συσκευασίες εκρηκτικού γαλακτώματος συνολικού βάρους 4.400 γραμμαρίων, 2 ακαριαία φιτίλια, πιστόλι και περίστροφο πλήρες φυσιγγίων, 4 γεμιστήρες, 6.835 φυσίγγια, 20 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), μια ζυγαριά ακριβείας και κάρτα ανάληψης χρημάτων.

Τρεις μεγάλες δικογραφίες

Στις χθεσινές επιθέσεις κατά των αστυνομικών στην Κρήτη συμμετείχαν και μέλη οικογένειας γνώριμης στις Αρχές, που ήδη έχουν εις βάρος τους τρεις μεγάλες δικογραφίες για ληστείες, ναρκωτικά, ζωοκλοπές, όπλα και εκβιασμούς.

Για ώρες επικρατεί χάος στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και σε δρόμους των Χανίων, με αστυνομικούς να προσπαθούν μάταια να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Μπροστά στους φραγμούς της αστυνομίας, με αγρότες και κτηνοτρόφους να προκαλούν ζημιές με τις κατσούνες που κρατούσαν.

Μια σειρά από φωτογραφικά καρέ αποτυπώνουν το μπαρουτοκαπνισμένο κλίμα. Η μάχη αστυνομικού να αποφύγει τα χτυπήματα, οι πέτρες που εκτοξεύονται τόσο κοντά στις αστυνομικές κλούβες, όσο κι από ύψωμα στο Ηράκλειο, κοντά στο αεροδρόμιο. Η εικόνα πίσω από τους αστυνομικούς που προσπαθούν να συγκρατήσουν τους διαδηλωτές, τα σπασμένα τζάμια στις κλούβες και το σύννεφο από τα χημικά και τα δακρυγόνα που κατά διαστήματα κάλυπτε τα πάντα στα σημεία των επεισοδίων.

Αγρότες που έζησαν τα επεισόδια, υποστηρίζουν ότι προκλήθηκαν και απάντησαν.

Σε βάρος τουλάχιστον 25 αγροτών και κτηνοτρόφων σχηματίστηκε δικογραφία με βαρύτατες κατηγορίες όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία και επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή.

Ανάμεσα στους 8 αστυνομικούς που τραυματίστηκαν, ο επικεφαλής της διμοιρίας των ΤΑΕ, που υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στη γνάθο αλλά και ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου που τραυματίστηκε στα χέρια από την επίθεση με πέτρες που δέχθηκε.

Η ανάλυση εικόνων από τα χθεσινά επεισόδια συνεχίζεται, με τις πληροφορίες για συμμετοχή σεσημασμένων με βαρύ ποινικό παρελθόν, να προκαλεί αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις.

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προχώρησε σε παρέμβαση για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και ζητά την εφαρμογή του νόμου, την παραπομπή όσων τον παραβιάζουν στη δικαιοσύνη, ακόμα και με την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως οι εμπλεκόμενοι στα επεισόδια στην Κρήτη πήγαν με σκοπό να προκαλέσουν εντάσεις, ενώ η ταυτοποίησή τους ήταν εύκολη, διότι τους βαραίνουν δικογραφίες από το παρελθόν.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμα 23 ατόμων. Παράλληλα, άλλα 200 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί για πλημμελήματα.