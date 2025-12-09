Περισσότεροι από 200 αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν ταυτοποιηθεί για την είσοδο τους στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων. Αυτοί κατηγορούνται για πλημμέλημα ( διατάραξη, παρακώλυση συγκοινωνιών).

Επίσης, 25 έχουν ταυτοποιηθεί για τα κακουργήματα: απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία και επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εισαγγελέας θα τους ασκήσει δίωξη και για εγκληματική οργάνωση.

Πρόκειται για άτομα που έχουν όλα τους ποινικό παρελθόν.

Συνελήφθησαν δύο αγρότες για ρίψη πετρών σε αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Ηρακλείου