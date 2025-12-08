Δύο αγρότες από το Ηράκλειο Κρήτης συνελήφθησαν έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να πέταξαν πέτρες εναντίον αστυνομικών κατά τη διάρκεια έντασης που προκλήθηκε στον χώρο του αεροδρομίου.

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στις συλλήψεις, ενώ η προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, στην ταυτοποίηση των αγροτών που εισέβαλαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου διακόπτοντας τη λειτουργία του, και προξένησαν βαναδαλισμούς στο αεροδρόμιο των Χανιών, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, όλοι όσοι συμμετείχαν στις συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και τους βανδαλισμούς περιπολικών, έχουν ταυτοποιηθεί και θα κινηθούν οι διαδικασίες εντοπισμού και σύλληψής τους.

Υπάρχει μάλιστα το σοβαρό ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον για δυο ώρες παρέμειναν οι αγρότες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ενώ 10 πτήσεις ακυρώθηκαν.

Οι αγρότες που εφόρμησαν στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, έσπασαν την περίφραξη και κατέλαβαν την πίστα που τροχοδρομούν τα αεροσκάφη με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία του αερολιμένα και να ματαιωθούν εγχώριες και διεθνείς πτήσεις.