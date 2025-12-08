Οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται σε όλη την Ελλάδα. Στην Κρήτη αγρότες εισήλθαν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάηκης» με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία του αεροδρομίου. Επίσης αγρότες από τα Χανιά προχώρησαν και στο κλείσιμο του αεροδρομίου «Ι. Δασκαλογιάννης» Ενώ οι αγρότες έχουν προχωρήσει σε πολύωρους αποκλεισμούς στα τελωνεία των Ευζώνων, του Προμαχώνα, Νίκης και Εξοχής.

Ηράκλειο: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Έκλεισε το αεροδρόμιο Ηρακλείου μετά την είσοδο ομάδας αγροτών στον χώρο της πίστας, έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από την πύλη. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, αγρότες κατάφεραν να περάσουν στον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών, με αποτέλεσμα ο αερολιμένας να εκδώσει Notam που ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας του.

Η οδηγία κάνει λόγο για κατάσταση «zero rate», γεγονός που σημαίνει ότι το αεροδρόμιο δεν δέχεται πτήσεις μέχρι νεοτέρας.

Νωρίτερα επικράτησε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στο Ηράκλειο με τις δυνάμεις της Αστυνομίας να κάνουν χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Στην επιμονή των συγκεντρωμένων να πλησιάσουν πιο κοντά στο Αεροδρόμιο Ηράκλειου, ξεκίνησαν μικροσυμπλοκές, με πετροπόλεμο και χρήση χημικών.

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως οι οικονομικές και παραγωγικές συνθήκες τους οδηγούν μακριά από τις περιουσίες τους, δημιουργώντας, όπως υπογραμμίζουν, «όρους κατάρρευσης».

«Είναι θέμα επιβίωσης», πρόσθεσε ο κ. Μανουράς, επισημαίνοντας ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει εντός της ημέρας για τη συνέχεια των δράσεων και την κατεύθυνση των κινητοποιήσεων.

Νωρίτερα επικράτησε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στο Ηράκλειο με τις δυνάμεις της Αστυνομίας να κάνουν χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Στην επιμονή των συγκεντρωμένων να πλησιάσουν πιο κοντά στο Αεροδρόμιο Ηράκλειου, ξεκίνησαν μικροσυμπλοκές, με πετροπόλεμο και χρήση χημικών.

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως οι οικονομικές και παραγωγικές συνθήκες τους οδηγούν μακριά από τις περιουσίες τους, δημιουργώντας, όπως υπογραμμίζουν, «όρους κατάρρευσης».

«Είναι θέμα επιβίωσης», πρόσθεσε ο κ. Μανουράς, επισημαίνοντας ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει εντός της ημέρας για τη συνέχεια των δράσεων και την κατεύθυνση των κινητοποιήσεων.

Χανιά: Αγρότες βανδάλισαν όχημα της ΕΛ.ΑΣ.

Πετροπόλεμος, χημικά, κρότου λάμψης και καπνογόνα εξελίχθησαν νωρίτερα έξω από το αεροδρόμιο Χανίων, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών δυνάμεων. Παρά τις προσπάθειες να μην υπάρξουν συμπλοκές και συγκρούσεις, αυτό δεν κατέστη δυνατό και για αυτό τον λόγο υπήρξαν εκτεταμένα επεισόδια.

Η στιγμή που φυγαδεύονται τα ΜΑΤ στα Χανιά μετά τα επεισόδια με τους αγρότες:

Βίντεο από το την στιγμή του βανδαλιμσού του περιπολικού:

Χανιά: Αποκλεισμένο το αεροδόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης» από μπλόκο αγροκτηνοτρόφων

Αποκλεισμένο είναι το αεροδρόμιο Χανίων μετά το μπλόκο που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού σήμερα το μεσημέρι.

Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου ”Ιωάννης Δασκαλογιάννης” εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Μετά τα επεισόδια στον οδικό άξονα που οδηγεί στο αεροδρόμιο, τον πετροπόλεμο, τα χημικά, τις κρότου λάμψεις και καπνογόνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό να φτάσουν στην κεντρική πύλη όπου και τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων και τα σώματα τους, όπως είπαν, «ως ασπίδα για τον αγώνα επιβίωσης» που δίνουν.

Δύο προτάσεις έχουν τεθεί προς συζήτηση αυτή την ώρα. Η μία «μιλά» για τριήμερο αποκλεισμό του αεροδρομίου ενώ υπάρχουν και φωνές που ζητούν η πύλη να ανοίγει το βράδυ και να ξανακλείνει περί τις 12 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Η παρουσία της Αστυνομίας μετά και τα επεισόδια είναι διακριτική, καθώς θέλουν να αποφύγουν την όποια ένταση ειδικά αφού μπροστά και πίσω από το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων υπάρχουν πολίτες που ζητούν να περάσουν.

Στην πλειονότητα τους οι διαμαρτυρόμενοι είναι νέοι και όπως είπα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «…δεν θέλουμε τη σύγκρουση, δεν θέλουμε να υπάρξουν τραυματισμοί και προβλήματα αλλά αν προκληθούμε ή αν δεν εισακουστούμε δεν θα μείνουμε να τα χέρια στις τσέπες». Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Βερυκάκης υποστήριξε ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν και οι κτηνοτρόφοι αμύνθηκαν.

Αυτή την ώρα ισχυρή καταιγίδα πλήττει την περιοχή, ωστόσο όλοι παραμένουν στις θέσεις τους και όπως δηλώνουν «…ούτε ο καιρός θα μας κάνει να αποχωρήσουμε ούτε κανείς. Θα φύγουμε μετά τη δικαίωση των αιτημάτων μας».

Να σημειωθεί ότι η απόφαση των αγροτών και κτηνοτρόφων αρχικά ήταν να αποκλειστεί η κεντρική πύλη από τις 14:00 έως τις 16:00, όμως μετά τη στάση, όπως επισημαίνουν, της Αστυνομίας και τα επεισόδια που έγιναν, αποφάσισαν να αποκλείσουν για άγνωστο προς το παρόν χρόνο το αεροδρόμιο.

Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου

Αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία έχει τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Λόγω των κινητοποιήσεων γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας, από την μεγάλη περιμετρική προς στο τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Πάτρας και Βάρδας.

Τα αγροτικά μπλόκα σε «Πράσινα Φανάρια- Δερβένι- Μάλγαρα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, στη θέση τους βρίσκονται αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, βάζοντας φρένο έτσι στους παραγωγούς να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου επιχειρούν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο. «Εμείς δεν αποκλείουμε τον δρόμο, ούτε και έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα και συμπληρώνει: «το να στήσουμε και το δεύτερο μπλόκο στον κόμβο του αεροδρομίου είναι θέμα συμβολισμού και δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας».

Στο μεταξύ, σήμερα αντιπροσωπεία τους θα μεταβεί στον χώρο όπου διεξάγεται από τις 11 το πρωί η έκτακτη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), με στόχο να επιδώσουν το ψήφισμα διαμαρτυρίας και θέσεών τους, ενώ το ίδιο θα πράξουν και στις 18.00, οπότε στο κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης θα πραγματοποιηθεί συνέλευση των εκπροσώπων των εργατικών σωματείων της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι στο μπλόκο βρίσκονται παραγωγοί από Επανομή, Τρίλοφο, Βασιλικά και από διάφορες περιοχές του νομού Χαλκιδικής.

Στις 16:00, σήμερα, στο σημείο αναμένονται διανομείς με τα μηχανάκια τους, οι οποίοι χθες το βράδυ ανακοίνωσαν μοτοπορεία συμπαράστασης προς τους αγρότες, ξεκινώντας από τη συμβολή Καραμανλή με Μπότσαρη και καταλήγοντας στα «Πράσινα Φανάρια».

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας -από τη μία μετά το μεσημέρι, θα προχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά, που έστησαν το μπλόκο τους στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, η γενική τους συνέλευση αποφάσισε το κλείσιμο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 18.00 και για ένα δίωρο, ενώ δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διευρυνθεί.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας. Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην έχουν προχωρήσει ακόμη σε αποκλεισμούς.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων -παλαιότερων και νεότερων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους. Ειδικά για την περιοχή της Βεγορίτιδας, οι αγρότες διεκδικούν αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ για τον παγετό που έπληξε τα ροδάκινα και άμεση προκαταβολή και επικαιροποίηση πληρωμών για τις ζημιές σε μήλα και κεράσια.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι παραγωγοί της Σκύδρας, οι οποίοι, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνας, δεν αποκλείεται να μεταβούν και σήμερα για συμβολικό κλείσιμο του τελωνείου.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία των Ευζώνων, Προμαχώνα, Εξοχής και Νίκης

Πολύωροι αποκλεισμοί έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Οι αποκλεισμοί αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα.

Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο. Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «το απόγευμα αναμένεται να ξανακλείσουμε το τελωνείο από τις 18.00 μέχρι και αργά το βράδυ, απόφαση που θα “κλειδώσει” σε νέα μας γενική συνέλευση εντός της ημέρας». Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό εννέα ωρών (μέχρι τις 21.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών, από τις 11 το πρωί, προχωρούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «δεν αποκλείεται να γίνει και νέα κινητοποίηση το απόγευμα, ενώ είναι σίγουρο ότι από αύριο θα υπάρχει σοβαρή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους».

Σε αποκλεισμό δύο ωρών, από τις 11 το πρωί, προχωρούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «δεν αποκλείεται να γίνει και νέα κινητοποίηση το απόγευμα, ενώ είναι σίγουρο ότι από αύριο θα υπάρχει σοβαρή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους».

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων σε Δυτική Μακεδονία

Σε πολύωρο αποκλεισμό, προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι. «Δεν αποκλείεται η κινητοποίησή μας να διαρκέσει μέχρι και το βράδυ», επισημαίνει μέλος της συντονιστικής τους επιτροπής.

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς. Για σήμερα έχουν προγραμματίσει, επίσης, τον συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων Δυτικής Μακεδονίας του ΕΛΓΑ και θα απευθύνουν κάλεσμα στους φορείς για κοινή σύσκεψη στον χώρο του μπλόκου ώστε να αποφασιστεί γενική απεργία και να οριστεί η μέρα.

Στο μεταξύ, συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Κλειστή η Εθνική Οδός στο ύψος της Νίκαιας

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός στο ύψος της Νίκαιας, καθώς συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στο σημείο, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Οι διαμαρτυρίες στο μπλόκο της Νίκαιας περνούν σε νέα φάση, μετά την ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των αγροτών για σειρά νέων κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, από τις 5:00 το απόγευμα έως τις 7:00 το βράδυ, εφαρμόζεται το κλείσιμο των παραδρόμων γύρω από το μπλόκο της Νίκαιας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια των αγροτών να ασκήσουν επιπλέον πίεση προς την πολιτεία και να αναδείξουν με πιο έντονο τρόπο τα αιτήματά τους.

Νέες μορφές δράσης και συντονισμός

Η συνέλευση αποφάσισε τη συνέχιση και τη διεύρυνση των κινητοποιήσεων σε πανθεσσαλικό επίπεδο. Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Παράλληλα, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα, οι αγρότες απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε σωματεία, συλλόγους και φορείς του νομού Λάρισας για συμμετοχή σε πανλαρισαϊκή συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας. Στόχος είναι η ενημέρωση για την πορεία των κινητοποιήσεων και ο συντονισμός για την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα.

Αγρότες σε επιφυλακή σε όλη τη Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου. Τα σημεία ενισχύονται καθημερινά με νέα τρακτέρ, ενώ οι συμμετέχοντες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την επιβίωση και την παραμονή τους στον τόπο τους.

Καθημερινά στα μπλόκα πραγματοποιούνται συσκέψεις και συζητήσεις για την οργάνωση της δράσης, ενώ έχουν στηθεί σκηνές ανάμεσα στα τρακτέρ. Σωματεία, σύλλογοι και φορείς επισκέπτονται τους αγρότες, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους πέρα από τα ψηφίσματα συμπαράστασης.