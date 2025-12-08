Συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, έξω από το Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, από μέλη των Εργατικών Σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.

«Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και ευχαριστούμε τους εργαζόμενους για τη συμπαράστασή τους» δήλωσε ο αγρότης Βασίλης Μαυροσκάς, από την Επανομή, ο οποίος συμμετέχει στην κινητοποίηση των αγροτών στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά του, το μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου και της γραμματείας του ΠΑΜΕ, Θανάσης Κουτσουράς, τόνισε: «Είναι άδικο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να πωλούν τα προϊόντα τους σε εξευτελιστικές τιμές και αυτά να φτάνουν στα ράφια πανάκριβα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «καταγγέλλουμε τις πολιτικές που γεννούν διαφθορά, ακρίβεια και αδικία, την ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα ψίχουλα που δίνονται στους παραγωγούς. Είμαστε με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε».

Στη διαμαρτυρία έδωσαν το παρών ο βουλευτής του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης, καθώς και εκπρόσωποι συνδικάτων. Οι διαδηλωτές δεν προχώρησαν σε αποκλεισμό του δρόμου.