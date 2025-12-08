Σφίγγουν τον κλοιό των μπλόκων οι αγρότες από τα 54 μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία της επικράτειας, στη δεύτερη εβδομάδα των κινητοποιήσεών τους. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τονίζοντας πως είναι διατεθειμένοι να περάσουν ακόμη και τις γιορτές στα μπλόκα.

Από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, όπου σημειώθηκαν επεισόδια με τα ΜΑΤ, τα τρακτέρ πληθαίνουν στους δρόμους. Από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2026, οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρούν και σε συμβολικούς αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων οδών για λίγες ώρες.

Το μεσημέρι, αγρότες του μπλόκου Ε65 βρέθηκαν έξω από το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα, φτάνοντας εκεί με τα τρακτέρ τους.

Παράλληλα, σε όλη τη χώρα πραγματοποιούνται συνελεύσεις και συσκέψεις, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να εξετάζουν πιο σκληρές μορφές κινητοποιήσεων. Τα μπλόκα αυξάνονται συνεχώς, από τον βορρά έως τον νότο της χώρας.

Το απόγευμα, οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό και των δύο παρακαμπτηρίων της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους να συνεχίσουν μέχρι τέλους.

Πάτρα: Κλειστός ο κόμβος Κάτω Αχαΐας στον αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου από τους αγρότες

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, μέσω των κόμβων ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και Βάρδας.

Την ίδια ώρα, εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένο τμήμα της μεγάλης περιμετρικής οδού της Πάτρας από ομάδες αγροτών και κτηνοτρόφων. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων διοχετεύεται μέσω των κόμβων Κ1 – Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Αποχώρησαν προσωρινά οι διαμαρτυρόμενοι από το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης»

Το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο επαναλειτουργεί μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις μεταξύ του αερολιμενάρχη και εκπροσώπων των αγροτών. Η αποχώρηση των διαδηλωτών από την πίστα έγινε έπειτα από συνεννόηση με την αστυνομία για την απελευθέρωση δύο συλληφθέντων. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από μερίδα αγροτών που διαφωνούν με τον συμβιβασμό.

Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί δέκα πτήσεις. Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι, ως ένδειξη καλής θέλησης, θα επιτρέψουν τη λειτουργία του αεροδρομίου έως τις 23:00, ενώ στη συνέχεια θα επανέλθουν με νέα σύσκεψη το πρωί για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Οι κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει κυκλοφοριακά προβλήματα σε τμήματα του ΒΟΑΚ και σε περιοχές του Ηρακλείου, όπως η Νέα Αλικαρνασσός, ο Κατσαμπάς και ο Πόρος. Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, η κυκλοφορία απαγορεύεται σε τμήματα του ΒΟΑΚ και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου, με εκτροπές μέσω Χερσονήσου, Πεζών και Καστελίου.

Χανιά: Υπολειτουργεί το αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης»

Στα Χανιά, οι διαδηλωτές επιτρέπουν μία αναχώρηση ανά τρεις ώρες, χωρίς πρόβλημα στις αφίξεις. Το πρωί αναμένεται νέα συνέλευση για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων.

Η κεντρική πύλη του αεροδρομίου είχε κλείσει νωρίτερα, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος επιβατών, εκτός από περιπτώσεις υγείας. Μετά τις 18:00, αποφασίστηκε η μερική λειτουργία του αεροδρομίου.

Καρδίτσα: Κινητοποίηση έξω από το πολιτικό γραφείο του Κ. Τσιάρα

Αγρότες της Καρδίτσας συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι έξω από το πολιτικό γραφείο του Κώστα Τσιάρα, όπου, σε συμβολική κίνηση, άδειασαν ζωοτροφές στο οδόστρωμα. Παράλληλα, επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους πριν επιστρέψουν στο μπλόκο του Ε65.

Αγρότες: Απέκλεισαν για μία ώρα τον Μπράλο

Στην Αθηνών – Λαμίας, οι αγρότες του μπλόκου Μπράλου απέκλεισαν για μία ώρα τους παραδρόμους, όπως είχαν προαναγγείλει. Μετά την ολοκλήρωση του αποκλεισμού, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε, ενώ ακολούθησε γενική συνέλευση για τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.

Νικήτη: Πρώτο μπλόκο μελισσοκόμων και αγροτών στη Χαλκιδική

Το πρώτο μπλόκο στη Χαλκιδική θα στηθεί αύριο το μεσημέρι στα φανάρια της Νικήτης, με τη συμμετοχή μελισσοκόμων και αγροτών από Ορμύλια, Νικήτη και Συκιά. Στη συνέλευση που θα ακολουθήσει, θα αποφασιστούν οι μορφές των κινητοποιήσεων.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αριστοτέλης Κασσανδρινός, μέλος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Επαγγελματιών Χαλκιδικής, εξετάζονται δράσεις διαμαρτυρίας σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι εφορίες και η Νομαρχία. «Με τις κινητοποιήσεις μας επιδιώκουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και να διεκδικήσουμε λύσεις», σημείωσε.

Αγρότες: Σταθερά στα μπλόκα οι παραγωγοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Οι παραγωγοί της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν στα μπλόκα, συνεχίζοντας τους αποκλεισμούς σε συντονισμό με άλλες περιοχές. Το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνάντηση εκπροσώπων στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.