Οι αγρότες εντείνουν τις διαμαρτυρίες τους, έχοντας στήσει μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δικαιωθούν. Από το ένα άκρο της χώρας στο άλλο δεκάδες τρακτέρ βρίσκονται στους δρόμους. Δεν λείπουν και συμβολικά κλεισίματα παρακαμπτήριων οδών για λίγες ώρες, ενώ στο στόχαστρο είναι εκτός από τους δρόμους τελωνεία, λιμάνια και αεροδρόμια.

Υπό κατάληψη τελεί το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, όπου μεταφέρθηκε η κινητοποίηση αγροτοκτηνοτρόφων από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, οι οποίοι, λίγη ώρα νωρίτερα αποχώρησαν από το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης».

Πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, με μηχανοκίνητη πορεία που είχε στην «κεφαλή» της τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, έφτασαν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου, αυτήν την ώρα, αντιπροσωπεία πραγματοποιεί σύσκεψη με τη γραμματέα, Μαρία Κοζυράκη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης έχουν τεθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που καθιστούν από δύσκολο έως αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται στον πρωτογενή τομέα, όπως τονίζουν.

Συνεχίζεται η κινητοποίηση των αγροτών και κτηνοτρόφων στο αεροδρόμιο Χανίων, με τους διαμαρτυρόμενους να παραμένουν στον χώρο του αεροσταθμού, χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται η λειτουργία του, καθώς οι πτήσεις εκτελούνται κανονικά.

Οι παραγωγοί τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων τον ορισμό συνάντησης με τους βουλευτές του νομού. Παράλληλα, τονίζουν πως δεν επιθυμούν όξυνση της κατάστασης, ενώ υπογράμμισαν πως δεν έχει προκληθεί η παραμικρή φθορά στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Κλείνει και σήμερα συμβολικά από τη μία το μεσημέρι ο κόμβος στο Δερβένι

Σε συμβολικό αποκλεισμό μιας ώρας, από τη μία το μεσημέρι, στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς, προχωρούν και σήμερα αγρότες των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και Ωραιοκάστρου.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, ο στόχος των κινητοποιήσεών τους είναι η συνέχιση του αγώνα για τα αιτήματά τους, με ελάχιστη δυνατή διατάραξη της κυκλοφορίας και διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας ανάμεσα στη διαμαρτυρία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες της Τροχαίας που βρίσκεται στο σημείο και κατευθύνει τους διερχόμενους σε εναλλακτικές διαδρομές.

Συνεχίζουν δυναμικά οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας

Οι αγρότες της Νίκαιας συνεχίζουν δυναμικά και σήμερα, Τρίτη, τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας σε ετοιμότητα και διατηρώντας υψηλό τον παλμό των μπλόκων. Εκατοντάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στο σημείο, με την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα. Το απόγευμα της Δευτέρας, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας προχώρησαν σε αποκλεισμό των παραδρόμων της εθνικής οδού, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση και ανεβάζοντας τον βαθμό έντασης των κινητοποιήσεών τους.

Οι κινητοποιήσεις των Θεσσαλών αγροτών αναμένεται να κορυφωθούν αύριο, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, όταν αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας. Κοινός τους στόχος είναι ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις στο μπλόκο, όπου συζητούνται οι εξελίξεις, αξιολογούνται οι μέχρι τώρα δράσεις και λαμβάνονται αποφάσεις για τα επόμενα βήματα. Στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός και η περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, οι αγρότες θέτουν σειρά αιτημάτων που αφορούν το εισόδημα και το κόστος παραγωγής. Ζητούν την άμεση καταβολή όλων των ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθιέρωση κατώτατων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση του κόστους με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, καθώς και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο για όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των αγροτών που έχουν αποκλείσει τον κόμβο του Μπράλου στη Φθιώτιδα, το χθεσινό εγχείρημα αποκλεισμού όλων των παράδρομων με τρακτέρ και φυσική παρουσία θα επαναληφθεί, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί ο χρόνος.

Υπενθυμίζεται ότι χθες όλοι οι δρόμοι και παράδρομοι στο σημείο του κόμβου του Μπράλου παρέμειναν κλειστοί για μία ώρα, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στους οδηγούς και ουρές πολλών χιλιομέτρων απ΄ όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης, έχει αποφασιστεί ότι οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν από αύριο μέχρι το Σάββατο.

Αντίστοιχες κινήσεις σημειώνονται και στο μπλόκο της Αταλάντης, ενώ στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες που έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο ξεκινούν αποκλεισμούς, χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινώσει τις λεπτομέρειες των δράσεών τους.

Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό του κόμβου, ενώ στον Δομοκό κλείνουν περιοδικά τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται από σήμερα και οι αγρότες της Εύβοιας, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει κατάληψη δημοσίων κτιρίων στη Χαλκίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Τα μπλόκα από τη Θήβα έως τον Δομοκό έχουν πλέον επιβάλει σοβαρούς περιορισμούς στην κυκλοφορία, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η διαδρομή από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία απαιτεί πλέον υπερδιπλάσιο χρόνο, προσεγγίζοντας τις 4,5 ώρες. Οι οδηγοί αναγκάζονται να χρησιμοποιούν όχι μόνο παράδρομους αλλά και κάθε εναλλακτική διαδρομή που διαθέτει η Τροχαία, προκειμένου να αποτραπεί πλήρης κυκλοφοριακή ασφυξία. Ωστόσο, με τις πολλαπλές παρακάμψεις, οι οδηγοί αναγκάζονται να εισέρχονται και να εξέρχονται στο εθνικό δίκτυο πολλές φορές.

Πολύωροι αποκλεισμοί και σήμερα στα τελωνεία Ευζώνων- Προμαχώνα- Εξοχής και Νίκης

Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Οι αποκλεισμοί γίνονται τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από την χώρα και αφορούν κυρίως φορτηγά διεθνών μεταφορών.

Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο. Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «η απόφαση της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο μπλόκο αφορά σε κλείσιμο το τελωνείου και πάλι από τις 18.00 και για ένα τετράωρο τουλάχιστον». Υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω κλιμάκωση της κινητοποίησης και, όπως τονίστηκε, το τι μέλλει γενέσθαι θα αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση εντός της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας-σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα-, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίες οδούς.

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή του ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Κάτω Νευροκοπίου απηύθυνε κάλεσμα σε όλη την κοινωνία να στηρίξει τον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων, σήμερα στις 12:00, στο Τελωνείο Εξοχής. Το κάλεσμα αφορά σε φορείς, επαγγελματίες και πολίτες.

Σε αποκλεισμό τεσσάρων ωρών από τις 10 το πρωί, προχωρούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων στο μπλόκο εντός της ημέρας, θα αποφασιστεί περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους στο σημείο».

Κ. Τσιάρας: Η κυβέρνηση έχει ειλικρινή διάθεση για διάλογο

Η κυβέρνηση έχει ειλικρινή διάθεση για διάλογο, χρειάζεται όμως υπευθυνότητα και από την άλλη πλευρά, υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας σε διαδοχικές συνεντεύξεις του στον ΣΚΑΪ και στο OPEN. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεγάλης πληρωμής του Μέτρου 23 -157,5 εκατ. ευρώ σε 131.000 δικαιούχους— και υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς να καθίσουν και οι δύο πλευρές στο τραπέζι». Την ίδια στιγμή καταδίκασε ακραίες συμπεριφορές στις κινητοποιήσεις και περιέγραψε την πορεία της δύσκολης αλλά αναγκαίας μεταρρύθμισης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Υπουργός είπε ότι «οι πληρωμές ομαλοποιούνται» και ότι «χθες αργά το βράδυ πληρώθηκε το Μέτρο 23», το οποίο δεν προέρχεται από «τα προσδιορισμένα χρήματα της ΚΑΠ», αλλά από πολιτική επιλογή της κυβέρνησης «να διαθέσει πόρους προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις προς τους αγρότες, διότι την περασμένη χρονιά υπήρχαν μειωμένες παραγωγές». Παράλληλα, μίλησε για μια «μεταβατική χρονιά» και παρουσίασε το υβριδικό σύστημα πληρωμών στους βοσκότοπους, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κάνει τη σκληρή και δύσκολη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και ότι «έχουμε αναλάβει την ευθύνη που μας αναλογεί». Όπως είπε, στόχος είναι «οι Έλληνες αγρότες να αισθάνονται πως τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ κατευθύνονται με διαφάνεια και δικαιοσύνη στους πραγματικούς παραγωγούς».

Αναφερόμενος στο ΕΦΚ, τόνισε ότι «για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε θεσμοθετημένη την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης», σε αντίθεση με παλαιότερες κυβερνήσεις που «άλλοτε επέστρεφαν το 50%, άλλοτε τίποτα».Υπενθύμισε ότι ο Πρωθυπουργός «πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσε την κατά 50% επιπλέον επιστροφή», ενώ αναγνώρισε ότι «δεν έχει γίνει σωστά η ανάρτηση κάποιων τιμολογίων» και πως απαιτείται «επαναπροσδιορισμός για το πόσο πετρέλαιο απαιτείται για κάθε εκμετάλλευση». Για το πετρέλαιο στην αντλία, σημείωσε ότι «εφόσον είμαστε έτοιμοι τεχνολογικά για να διασφαλιστούν όλοι οι παράμετροι, τότε το ζήτημα μπορεί να μπει στο τραπέζι».

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός υπενθύμισε ότι οι αγρότες «πληρώνουν 9,2 λεπτά την κιλοβατώρα» και ότι το πρόγραμμα Γαία ήταν διετούς διάρκειας, σχετικά με τη σταθερή κλειδωμένη τιμή. «Αυτό που θα κάνουμε είναι να επιχειρήσουμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα», ανέφερε.

Ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε ότι «υπάρχει δυσκολία στον αγροτικό κόσμο» λόγω της κλιματικής κρίσης, των «πολύ χαμηλών τιμών των ελληνικών και ευρωπαϊκών προϊόντων» και των «καθυστερήσεων στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ» που δημιούργησαν «μια συνθήκη σχεδόν ασφυξίας».

Σε κάθε περίπτωση, όμως, καταδίκασε εικόνες βίας, υπογραμμίζοντας ότι «ακραίες συμπεριφορές δεν μπορεί να τις δέχεται κανείς σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία». Εξήγησε ότι σέβεται «το δικαίωμα της διαδήλωσης και της διαμαρτυρίας», αλλά τόνισε πως «κάπου εκεί χάνεται και το δίκιο όσων θέλουν να αναδείξουν το πρόβλημά τους» όταν εκδηλώνονται επιθέσεις σε αστυνομικούς.