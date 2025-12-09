Αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν και σήμερα τους πολύωρους αποκλεισμούς στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Οι κινητοποιήσεις, που αποφασίστηκαν σε γενικές συνελεύσεις, αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και επηρεάζουν κυρίως φορτηγά διεθνών μεταφορών.

Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο. Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «η απόφαση της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο μπλόκο αφορά σε κλείσιμο το τελωνείου και πάλι από τις 18.00 και για ένα τετράωρο τουλάχιστον».

Υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω κλιμάκωση της κινητοποίησης και, όπως τονίστηκε, το τι μέλλει γενέσθαι θα αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση εντός της ημέρας.

Το συγκεκριμένο μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει παραγωγούς από τον Δήμο Παιονίας, τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς. Καθημερινά, στο σημείο δίνουν το «παρών» και εκπρόσωποι άλλων εργατικών σωματείων, εκφράζοντας τη στήριξή τους.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε Προμαχώνα και Εξοχή

Στο τελωνείο Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο προχωρούν σε οκτάωρο αποκλεισμό έως τις 20:00, ο οποίος αφορά αποκλειστικά φορτηγά. Η διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ η κινητοποίηση ενισχύεται συνεχώς από σωματεία εργαζομένων.

Αντίστοιχα, σε συντονισμό με τον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν σε οκτάωρο αποκλεισμό στο τελωνείο της Εξοχής. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το σημείο διέλευσης και αφορά επίσης φορτηγά παντός τύπου. Η κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Με ανακοίνωσή του, ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Κάτω Νευροκοπίου απηύθυνε κάλεσμα στην τοπική κοινωνία να στηρίξει τον αγώνα των παραγωγών. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται σήμερα στις 12:00 στο Τελωνείο Εξοχής και αφορά φορείς, επαγγελματίες και πολίτες.

Αποκλεισμοί και στη Νίκη

Παράλληλα, στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, οι αγροτοκτηνοτρόφοι πραγματοποιούν τετράωρο αποκλεισμό από τις 10 το πρωί. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων στο μπλόκο εντός της ημέρας, θα αποφασιστεί περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους στο σημείο».