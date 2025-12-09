Εντός και εκτός του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» παρέμειναν όλη τη νύχτα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους. Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο έχουν διακοπεί από τις 11:00 το βράδυ της Τρίτης, ενώ η απόφαση για τα επόμενα βήματά τους θα ληφθεί στη σημερινή πρωινή σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής.

Χωρίς εντάσεις κύλησε η νύχτα στο αεροδρόμιο Χανίων, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι παρέμειναν στους χώρους υποδοχής, οργανώνοντας τις επόμενες κινήσεις τους. Η κεντρική πύλη παραμένει ανοιχτή, με την επιβατική κίνηση να διεξάγεται κανονικά και τις πτήσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο αν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση που οι διαμαρτυρόμενοι έχουν ζητήσει.

Αιτήματα και επόμενα βήματα των αγροτών

Οι αγρότες ζητούν τη διεξαγωγή σύσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, της αυτοδιοίκησης και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του νομού, με στόχο την επικοινωνία με την κυβέρνηση. Εφόσον δεν υπάρξουν δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους, προγραμματίζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με κύρια αιτήματα την πληρωμή των ενισχύσεων μέσω της Τεχνικής Λύσης και τη μείωση του υψηλού κόστους των ζωοτροφών.

Παράλληλα, ζητούν η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση να προκύψει ύστερα από διαπραγματεύσεις και διάλογο μαζί τους, υπογραμμίζοντας ότι οι σημερινές συνθήκες απειλούν την επιβίωσή τους. Οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να επεκταθούν, καθώς εξετάζεται η ενεργοποίηση νέων μπλόκων, όπως στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ και στο λιμάνι της Σούδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοπικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να ενισχυθούν με αστυνομικούς από την Αθήνα. Την ίδια ώρα, στους κόλπους των αγροτών έχει ξεκινήσει συζήτηση για τα επεισόδια της προηγούμενης ημέρας, με πετροπόλεμο, τραυματισμούς αστυνομικών και φθορές σε οχήματα, και κατά πόσο τέτοιες εικόνες επηρεάζουν αρνητικά τον αγώνα τους και τη στήριξη της κοινωνίας.

Για το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε να διατηρηθεί το σημείο αποκλεισμού και να πραγματοποιείται συμβολική διακοπή της κυκλοφορίας κάθε μεσημέρι, από τις 2:00 έως τις 2:30.

Συνεχίζουν δυναμικά οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας

Οι αγρότες της Νίκαιας συνεχίζουν δυναμικά και σήμερα, Τρίτη, τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας σε ετοιμότητα και διατηρώντας υψηλό τον παλμό των μπλόκων. Εκατοντάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στο σημείο, με την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα. Το απόγευμα της Δευτέρας, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας προχώρησαν σε αποκλεισμό των παραδρόμων της εθνικής οδού, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση και ανεβάζοντας τον βαθμό έντασης των κινητοποιήσεών τους.

Οι κινητοποιήσεις των Θεσσαλών αγροτών αναμένεται να κορυφωθούν αύριο, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, όταν αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας. Κοινός τους στόχος είναι ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις στο μπλόκο, όπου συζητούνται οι εξελίξεις, αξιολογούνται οι μέχρι τώρα δράσεις και λαμβάνονται αποφάσεις για τα επόμενα βήματα. Στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός και η περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, οι αγρότες θέτουν σειρά αιτημάτων που αφορούν το εισόδημα και το κόστος παραγωγής. Ζητούν την άμεση καταβολή όλων των ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθιέρωση κατώτατων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση του κόστους με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, καθώς και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο για όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Σε επιφυλακή και οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Στην Καρδίτσα οι συγκεντρώσεις γίνονται πάνω στον Ε65, ενώ στα Τρίκαλα στα διόδια του Λόγγου. Τα δύο μπλόκα ενισχύονται καθημερινά από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της περιοχής.

Μέσα από καθημερινές συνελεύσεις, οι αγρότες των δύο σημείων συντονίζουν τον αγώνα τους, αποφασίζοντας νέες μορφές δράσης και κοινές πρωτοβουλίες με εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς.

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Ε65 στην Καρδίτσα καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ., τονίζοντας πως «έχουμε κοινά προβλήματα, κοινός πρέπει να είναι ο αγώνας».

Νέα κλιμάκωση κινητοποιήσεων στη Δυτική Ελλάδα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχωρούν σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, εντείνοντας την παρουσία τους στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο. Η συντονιστική επιτροπή έχει προγραμματίσει συνέλευση φορέων για σήμερα στις 8:00 το βράδυ. Παράλληλα, έχει απευθυνθεί κάλεσμα για κινητοποίηση αύριο, Τετάρτη, στις 11:00 το πρωί στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, με στόχο την ενίσχυση της πίεσης προς την κυβέρνηση.

Σε κινητοποιήσεις συμμετέχουν και αγρότες από τη Ναυπακτία, τη Δωρίδα, το Μεσολόγγι και τη Βόνιτσα, με μπλόκα στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Εντείνονται οι αποκλεισμοί στην Αχαΐα

Στην Αχαΐα, οι αγρότες έχουν αποκλείσει τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, ενώ αντίστοιχα μπλόκα έχουν στηθεί στη γέφυρα του Σελινούντα στο Αίγιο. Εκεί πραγματοποιούνται καθημερινά ολιγόωροι αποκλεισμοί του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Κορίνθου.

Από τη Δευτέρα, τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα έχουν σταθμεύσει στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προκαλώντας εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω των κόμβων Κ1 – Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Μπλόκα και διαμαρτυρίες στην Ηλεία

Στην Ηλεία, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο του Πύργου και πραγματοποιούν καθημερινά ολιγόωρους αποκλεισμούς του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου. Το βράδυ της Δευτέρας, άνοιξαν τα διόδια που βρίσκονται κοντά στην πόλη.

Για σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο του Πύργου, με αιτήματα που αφορούν το αυξημένο κόστος παραγωγής και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Διευρύνουν τους αποκλεισμούς οι αγρότες της Κεντρικής Ελλάδας

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες της Κεντρικής Ελλάδας, μεταφέροντας νέα τρακτέρ στα σημεία συγκέντρωσης και ενισχύοντας τα μπλόκα τους σε καίριους οδικούς κόμβους.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των αγροτών που έχουν αποκλείσει τον κόμβο του Μπράλου στη Φθιώτιδα, το χθεσινό εγχείρημα αποκλεισμού όλων των παράδρομων με τρακτέρ και φυσική παρουσία θα επαναληφθεί, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακόμη ο χρόνος.

Χθες, όλοι οι δρόμοι και παράδρομοι στο σημείο του κόμβου παρέμειναν κλειστοί για περίπου μία ώρα, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές πολλών χιλιομέτρων σε όλες τις κατευθύνσεις. Οι αγρότες έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από αύριο έως και το Σάββατο.

Αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιούνται και στο μπλόκο της Αταλάντης, ενώ στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες που έχουν στήσει το δικό τους σημείο συγκέντρωσης ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς, χωρίς να έχουν ανακοινώσει ακόμη τις λεπτομέρειες.

Στη Θήβα, οι αγρότες συνεχίζουν τον αποκλεισμό του κόμβου, ενώ στον Δομοκό κλείνουν περιοδικά τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων.

Κυκλοφοριακές επιπτώσεις και νέες κινητοποιήσεις

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι αγρότες της Εύβοιας, που προγραμματίζουν από σήμερα καταλήψεις δημοσίων κτιρίων στη Χαλκίδα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Τα μπλόκα από τη Θήβα έως τον Δομοκό έχουν επιβάλει πλέον σοβαρούς περιορισμούς στην κυκλοφορία. Η διαδρομή από την Αθήνα έως τη Λαμία απαιτεί πλέον σχεδόν 4,5 ώρες, με τους οδηγούς να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν παράδρομους και εναλλακτικές διαδρομές που υποδεικνύει η Τροχαία, προκειμένου να αποφευχθεί πλήρης κυκλοφοριακή ασφυξία. Ωστόσο, λόγω των πολλαπλών παρακάμψεων, οι οδηγοί υποχρεώνονται να εισέρχονται και να εξέρχονται επανειλημμένα στο εθνικό δίκτυο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης.