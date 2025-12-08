Αεροδρόμιο – «φάντασμα» θυμίζει το αεροδρόμιο Χανίων, στο οποίο παραμένει ισχυρή αντιπροσωπεία αγροτών, με ελάχιστους επιβάτες να κινούνται στον χώρο, προσπαθώντας να μάθουν αν θα ταξιδέψουν, και άλλους να περιμένουν αφίξεις.

Οι αγρότες έχουν διατρανώσει ότι θα παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι τις επτά τα ξημερώματα στον χώρο του αεροδρομίου, ενώ διαμηνύουν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προβούν σε καθολικό αποκλεισμό διαρκείας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από σύσκεψη αγροτών που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα το αποφασίστηκε να διανυκτερεύσουν στον χώρο αλλά να μην παρακωλυθεί η λειτουργία του αερολιμένα.