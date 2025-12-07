Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Νίκολας Μαδούρο είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία ο πρόεδρος της Τουρκίας υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα για αποκλιμάκωση των εντάσεων με την Ουάσιγκτον το συντομότερο δυνατόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πορεία των διμερών σχέσεων και ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα.

Ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί «στενά» τις εξελίξεις στην περιοχή και πιστεύει πως τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μέσω διαλόγου, θέση που –όπως είπε– εκφράζει σε κάθε διεθνές φόρουμ.

«Ειρήνη και ασφάλεια στην Καραϊβική»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, ο Ερντογάν εξέφρασε «βαθιά ανησυχία για τις απειλές που αντιμετωπίζει η Βενεζουέλα», αναφερόμενος στη στρατιωτική ανάπτυξη και σε ενέργειες που, όπως σημείωσε, στοχεύουν στη διατάραξη της ειρήνης και της ασφάλειας στην Καραϊβική. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Μαντούρο «εξήγησε λεπτομερώς στον Τούρκο πρόεδρο την παράνομη, δυσανάλογη, περιττή, ακόμη και υπερβολική φύση αυτών των απειλών».

Στενοί δεσμοί Άγκυρας – Καράκας

Η Τουρκία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Βενεζουέλα, με τον Ερντογάν να έχει επισκεφθεί τη χώρα τον Δεκέμβριο του 2018, παρέχοντας τότε πολιτική στήριξη στον Μαδούρο ενόψει των εκλογών, παρά τις καταγγελίες για νοθεία. Με αφορμή τη νέα κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ – Βενεζουέλας, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Μαδούρο θα μπορούσε να αναζητήσει καταφύγιο στην Τουρκία.

Οι δύο ηγέτες διατηρούν στενές προσωπικές σχέσεις από το 2016, όταν ο Ερντογάν είχε εκφράσει ξανά τη στήριξή του στον Μαντούρο. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει επισκεφθεί επανειλημμένα την Τουρκία και παρευρέθηκε στην τρίτη ορκωμοσία του Τούρκου ομολόγου του, τον οποίο αποκαλεί «αδελφό». Οι δύο χώρες διατηρούν πυκνή διπλωματική επικοινωνία και σημαντικές εμπορικές σχέσεις, ενώ οι πολίτες της Βενεζουέλας δεν χρειάζονται βίζα για να ταξιδέψουν στην Τουρκία.

Πηγή: DW