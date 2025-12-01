Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στρατηγικός στόχος της Άγκυρας, παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να εμποδίζουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες.

«Συζητήσαμε τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλήρης ένταξη στην Ένωση παραμένει στρατηγική προτεραιότητά μας, παρά τα εμπόδια που εμφανίζονται μπροστά μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν εξέφρασε ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της κατάστασης ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα, λόγω του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επισήμανε την πρόσφατη επίθεση σε δεξαμενόπλοιο εντός της τουρκικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, κάνοντας λόγο για απειλή στην περιφερειακή σταθερότητα.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εργάζεται για τον τερματισμό των συγκρούσεων και την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή. «Η στοχοποίηση εμπορικών πλοίων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη μας την Παρασκευή σηματοδοτεί μια ανησυχητική κλιμάκωση. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσουμε αυτές τις επιθέσεις που απειλούν τη ζωή και την ασφάλεια του περιβάλλοντος, ιδίως στην αποκλειστική ζώνη μας. Προβαίνουμε στις απαραίτητες προειδοποιήσεις προς όλα τα μέρη σχετικά με τέτοιου είδους καταστάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορά στο Κουρδικό και μήνυμα ενότητας

Αναφερόμενος στο Κουρδικό ζήτημα και τη διαδικασία επίλυσης που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση, ο Ερντογάν σημείωσε: «Ελπίζω και πιστεύω ότι η διαδικασία για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία και η αδελφότητα που θα δημιουργήσουμε στην περιοχή μας θα ανατρέψει όλα τα βρώμικα σχέδια και θα χαλάσει τα αιώνια παιχνίδια, ανοίγοντας τις πόρτες μιας νέας εποχής».

Κλείνοντας, τόνισε πως η Τουρκία θα παραμείνει προσηλωμένη στην πορεία της χωρίς να υποκύψει σε προκλήσεις. «Χωρίς να υποκύψουμε σε προκλήσεις, χωρίς να παρασυρθούμε από προκλήσεις, χωρίς να παραδοθούμε στη γλώσσα της οργής, θα εργαστούμε με ειλικρίνεια. […] Κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολία ή ανησυχία: 86 εκατομμύρια άνθρωποι θα ενωθούν, θα συνεργαστούν και, Θεού θέλοντος, θα κάνουν τον 21ο αιώνα “Αιώνα της Τουρκίας”», κατέληξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.