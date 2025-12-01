Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε ως απαράδεκτες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, απευθύνοντας προειδοποίηση προς «όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές», μετά την αναφορά ότι μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας έπληξε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των βόρειων ακτών της Τουρκίας.

«Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει σαφώς αρχίσει να απειλεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα. Η στοχοποίηση πλοίων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μας την Παρασκευή σηματοδοτεί μια ανησυχητική κλιμάκωση», δήλωσε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι «αυτές οι επιθέσεις δεν δικαιολογούνται με κανέναν τρόπο» και υπογράμμισε πως η Άγκυρα έχει απευθύνει τις αναγκαίες προειδοποιήσεις προς όλες τις πλευρές για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Άγκυρας, το δεξαμενόπλοιο Virat, που φέρεται να ανήκει στον λεγόμενο ρωσικό «σκιώδη στόλο», δέχθηκε επίθεση αργά την Παρασκευή από μη επανδρωμένο σκάφος περίπου 35 μίλια ανοικτά των τουρκικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται για τις επιθέσεις, ενώ οι τουρκικές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.