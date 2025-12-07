Το πρώτο ντοκιμαντέρ του Ελληνοϊρανού σκηνοθέτη Σιαμάκ Ετεμάντι, ΑΠΟ ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΙ, παρουσιάζεται στο Περιστέρι σε μια ειδική προβολή την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στο Θέατρο Πολιτών , παρουσία των συντελεστών και συμμετεχόντων.

Η προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ γίνεται στο πλαίσιο της εκστρατείας αντικτύπου (impact campaign) σε διοργάνωση με τον ΠΑ.Σ.ΠΑ υπό την αιγίδα του Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. του Δήμου Περιστερίου

Πρόκειται για μία εξερεύνηση του έρωτα μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας.

Η ταινία επιχειρεί μια βαθιά, ανθρώπινη και ευαίσθητη ματιά στον έρωτα και το ερωτικό σώμα, προσεγγίζοντας τη σεξουαλικότητα των ατόμων με αναπηρία ως πεδίο προσωπικής αναζήτησης αλλά και συλλογικού στοχασμού. Μετακινείται από το προσωπικό στο καθολικό, αμφισβητώντας στερεότυπα και επαναπροσδιορίζοντας τα όρια του τι θεωρούμε επιθυμητό και ποθητό.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο Άρης, ένας νέος τετραπληγικός φοιτητής ψυχολογίας, ξεκινά την πτυχιακή του εργασία πάνω στα στερεότυπα που αφορούν τη σεξουαλικότητα των ατόμων με αναπηρία — μια έρευνα που εξελίσσεται σε ένα πενταετές προσωπικό ταξίδι αυτογνωσίας.

Αναζητώντας απαντήσεις για την επιθυμία, το intimacy και τη σεξουαλικότητα, συναντά ανθρώπους που επηρεάζουν καθοριστικά τη ματιά του: από την Κατερίνα Βρανά και τον Δημήτρη Ζώρζο, τον πρώτο επαγγελματία σεξουαλικό βοηθό στην Ελλάδα· μέχρι νεαρά ζευγάρια στα πρώτα βήματα της σχέσης τους και συντρόφους ζωής που έχουν βιώσει την απώλεια.

Προβολή & Συζήτηση

Η ειδική προβολή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στο Θέατρο Πολιτλων . Θα ακολουθήσει συζήτηση παρουσία του σκηνοθέτη Σιαμάκ Ετεμάντι, των συντελεστών, και συμμετεχόντων Θανάσης Βίγλας , Γιώργος Χριστάκης, Έλλη Μπογιάκη.

Η ταινία διαθέτει προσβάσιμους υπότιτλους, ενώ η εισαγωγή και η συζήτηση θα πραγματοποιηθούν με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την εταιρεία Tanweer, τον τον Φεβρουάριο του 2026.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας αντικτύπου (impact campaign) του ντοκιμαντέρ, με την υποστήριξη του Νεανικού Πλάνου και του Creative Hub του ΕΚΚΟΜΕΔ, θα πραγματοποιηθούν τρεις προβολές τον Δεκέμβριο του 2025.