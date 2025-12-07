Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Λαρισαίων για τη στάθμη των νερών στον Πηνειό ποταμό, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Η Πολιτική Προστασία και η ΔΕΥΑΛ βρίσκονται επί ποδός για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση του Δήμου, τα μέτρα επιφυλακής και επιτήρησης περιλαμβάνουν τη συνεχή παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων, καθώς και τον έλεγχο των αντλιοστασίων και της λειτουργίας των θυροφραγμάτων. Τα θυροφράγματα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, έχουν κλείσει στο σύνολό τους ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εισροών σε χαμηλά και ευάλωτα σημεία.

Η δημοτική αρχή υπογραμμίζει ότι το φαινόμενο παρακολουθείται στενά, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές Κουτσόχερο, Άγιος Θωμάς και Νέα Σμύρνη, όπου συνεργεία πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους και επιθεωρήσεις.

Παράλληλα, με τη συνδρομή συνεργείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οργανώνονται επιχειρήσεις απομάκρυνσης κλαδιών και φερτών υλικών από σημεία του Πηνειού με μεγάλη συσσώρευση. Ενδεικτικά, αναφέρεται η περιοχή της Γέφυρας Αλκαζάρ στον δρόμο προς Γιάννουλη, όπου η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία για την ομαλή ροή των υδάτων.

Ο Δήμος Λαρισαίων καταλήγει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.