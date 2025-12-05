Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε το βράδυ της Παρασκευής (05/12), εξαιτίας του μεγάλου όγκου νερού που κατέφθασε στην κοίτη του μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας Byron.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, το ποτάμι στη Θεσσαλία βγήκε από τη βασική κοίτη του, εντός των μεγάλων αναχωμάτων Βαλομανδρίου και Ρογκίων, στο κάτω μέρος του αγροκτήματος Βαλομανδρίου, με τα νερά να κατευθύνονται προς τις γύρω καλλιέργειες.

Στο σημείο βρέθηκε πριν από λίγο η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, η οποία πραγματοποιεί περιπολίες στην περιοχή.

Παρόν ήταν και ο Νίκος Σαλέπης, κάτοικος και εκπρόσωπος των Πλημμυροπαθών Βαλομανδρίου, ο οποίος ενημέρωσε την κα Ντιντή για τις παρεμβάσεις που θεωρεί αναγκαίες, επισημαίνοντας ότι τα μέχρι τώρα έργα δεν επαρκούν και απαιτούνται περισσότερες ενέργειες για την ουσιαστική αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.