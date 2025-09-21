Eικόνες σοκ στον Πηνειό στη Θεσσαλία, όπου άγνωστοι πέταξαν νεκρά πρόβατα στο ποτάμι, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία, την κτηνοτροφία και το περιβάλλον.

Εστία μόλυνσης με κίνδυνο ευλογιάς

Σύμφωνα με το Paidis.com, τα ζώα που βρέθηκαν αποτελούν επικίνδυνη εστία μόλυνσης. Η παρουσία τους μπορεί να μεταδώσει σοβαρές ασθένειες, όπως η ευλογιά, σε κοπάδια που κινούνται στην περιοχή, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την τοπική κτηνοτροφία.

Παραβίαση νομοθεσίας και απειλή για το περιβάλλον

Η ενέργεια αυτή παραβιάζει κατάφωρα τη νομοθεσία περί προστασίας ζώων, ενώ παράλληλα υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του Πηνειού. Η ρίψη νεκρών ζώων στο ποτάμι μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του νερού και να προκαλέσει σοβαρές οικολογικές συνέπειες.

Έρευνα από τις αρχές

Οι τοπικές αρχές καλούνται να εντοπίσουν άμεσα τους υπεύθυνους και να αποδώσουν ευθύνες. Η διερεύνηση της υπόθεσης είναι κρίσιμη ώστε να αποφευχθούν νέα περιστατικά και να προστατευθεί η υγεία ζώων και ανθρώπων στη Θεσσαλία.