Ο Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Καστοριάς, μέλος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Αποδεκατίζονται τα κοπάδια των αιγοπροβάτων που έχουν προσβληθεί από ευλογιά, με κτηνοτρόφους και καταναλωτές να βρίσκονται σε αναβρασμό.

«Αυτή την στιγμή είναι περίπου 2 νομοί στην Ελλάδα που δεν έχουν ευλογιά, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα έχει ευλογιά. Έχει σφαχτεί πάνω από το 8% του παραγωγικού ζωικού κεφαλαίου. Η ζημιά που έχουμε πάθει είναι πάνω από 450 εκ. ευρώ ως κλάδος, γιατί κάθε πρόβατο εισφέρει πάν από 1.500 ευρώ στην εθνική οικονομία. Έχουμε σφάξει 300.000 πρόβατα και οδεύουμε προς 400-500 χιλιάδες. Στην Ελλάδα σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις έχουμε 5,5 εκ. αιγοπρόβατα, οπότε θα περάσει το 10% του ζωικού κεφαλαίου. Όλα αυτά γίνονται γιατί το κράτος αρνείται να εμβολιάσει», είπε αρχικά ο κ. Μόσχος.

Για την διαχείριση του προβλήματος από την κυβέρνηση ανέφερε:

«Με αυτό το σχέδιο 10 ημέρων με αυτό φτάσαμε ως εδώ. το κράτος δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει την ευλογιά. Εδώ και έναν χρόνο κάνει τα ίδια, δεν έχει κάνει καλή διαχείριση της ευλογίας, δεν αποζημιώνει τους κτηνοτρόφους, δεν απολυμαίνει τους στάβλους από όταν θα σφάξεις τα ζώα, αφήνει εκτεθειμένες τις ζωοτροφές και δεν τις καίει να τις απολυμάνει και αυτές. Δεν σφάζει τα ζώα στην ώρα τους, αντί να τα σφάξει εντός 48 ωρών, τους παίρνει 3 μέρες, με αποτέλεσμα κάθε μέρα το γάλα να χύνεται έξω, ζώα να ψοφάνε και να πηγαίνουν πουλιά, άγρια ζώα και να τρέφονται από πτώματα που έχουμε πετάξει και να μεταδίδουν την ασθένεια για 6 μήνες. Ταυτόχρονα ζητούν από τους κτηνοτρόφους να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, και ρίχνουν τις ευθύνες σε μας ότι μετακινήσαμε ζώσα, ότι βοσκάμε κτλ. μας βάζουν σε μία καραντίνα που δεν επιτρέπεται η μεταφορά ζωοτροφών για αιγοπρόβατα, αλλά επιτρέπεται για άλλα ζώα, ενώ ο ιός κρατά για 6 μήνες στην ατμόσφαιρα. Λύση υπάρχει αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει να το εφαρμόσει».

Αναφορικά με τα προϊόντα, ο κ. Μόσχος δήλωσε:

«Έχουμε ζητήσει να εμβολιάσει στοχευμένα σε περιοχές που υπάρχει η επιδημία της ευλογίας. Η ευρωπαϊκή τράπεζα εμβολίων έχει 500.00- δόσεις έτοιμες. Στην αρχή μας έλεγε ο υπουργός ότι δεν υπάρχει εμβόλιο, η ΕΕ μας είπε ότι υπάρχει. Μετά μας είπε ότι το εμβόλιο δεν είναι εγκεκριμένο, ρωτήσαμε και μας είπαν ότι είναι εγκεκριμένο. Στην συνέχεια μας είπαν ότι θα έχει πρόβλημα η εξαγωγή της φέτας και όταν ρωτήσαμε την ΕΕ μας είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην εξαγωγή της Ευρώπης. Αν υπάρξει πρόβλημα θα είναι σε τρίτες χώρες όπου η αγορά της φέτας είναι 50-60 εκ. ευρώ ενώ στην Ευρώπη 700 εκ. ευρώ. Έχουμε θυσιάσει τα 450 εκ. ευρώ για να μην χάσουμε τα 50 εκ. της Αμερικής, του Καναδά και την Αυστραλία, για 4 βιομήχανους στην ουσία. Έχουμε αφήσει 1.000 οικογένειες στον δρόμο και δεν έχουμε ούτε ένα ταμείο ανεργίας».