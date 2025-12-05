Μεγάλα προβλήματα στην Αττική έχει προκαλέσει το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron, με τα φαινόμενα να κινούνται προς τα ανατολικά.

Ισχυρά ήταν τα πλήγματα σε Δυτική Αττική. Δρόμοι ποτάμια, σπίτια πλημμυρισμένα και εγκλωβισμένοι πολίτες ήταν το σκηνικό από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (5/12). Παράληλα έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις παρασύρσεις οχημάτων, ενώ σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές.

Νέα Πέραμος, Μέγαρα, Μάνδρα και Ελευσίνα

Στην Ελευσίνα υπάρχει ανησυχία για τυχόν υπερχείλιση του Σαρανταπόταμου. Σημειώνεται ότι έχει σταλεί μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Ελληνορώσων να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή υπερχείλιση του Σαρανταπόταμου. Λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής (5/12) στάλθηκε μήνυμα από το 112 για Ελευσίνα, Φθιώτιδα, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Τα μηνύματα προειδοποιούν τους κατοίκους των περιοχών να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Καρδίτσας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

Η πυροσβεστική δέχθηκε τις περισσότερες κλήσεις για απάντληση υδάτων και μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία από περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως Μάνδρα, Μέγαρα, Νέα Πέραμος ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν η Ελευσίνα και ο Ασπρόπυργος.

Αυτοκίνητα – βάρκες στον Άλιμο

Στην Αττική πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα αποτυπώνουν το εύρος των καταστροφών.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από τον Άλιμο, όπου οχήματα φαίνονται να επιπλέουν πάνω στα νερά της πλημμύρας.

Aυτοκίνητα επέπλεαν στον Άλιμο – Σοκαριστικό βίντεο

Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω βίντεο από τον Άλιμο που δείχνει αυτοκίνητα να επιπλέουν στο νερό.

Σοκάρει η φωτογραφία γυναίκας που προσπαθεί να απεγκλωβιστεί απο το όχημά της, ενώ το παρασύρουν τα ορμητικά νερά.

Πλημμυρικά φαινόμενα στην Μάνδρα Επί ποδός βρίσκονται όλα τα συνεργεία στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και εργάζονται για την αποκατάσταση της πόλης, η οποία χτυπήθηκε άγρια τη νύχτα από την καταιγίδα, υπήρξαν πλημμύρες και κατέβηκε λάσπη στους δρόμους. «Μας ξύπνησαν μνήμες του παρελθόντος», ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Υποδομών, Κώστας Ρόκας, ο οποίος όμως πρόσθεσε πως δεν είναι ίδια η κατάσταση. «Θύμισε λίγο το 2017, έπεσαν μεγάλες ποσότητες νερού, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι ίδιο το μέγεθος προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. Κι αυτό γιατί τα παθήματα έχουν γίνει μαθήματα, έχουν γίνει έργα και σε καμία περίπτωση δεν είχαμε καταστάσεις σαν εκείνες», τόνισε και πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα, η κατάσταση είναι δύσκολη, κατέβηκαν φερτά υλικά, υπήρξαν πλημμύρες και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και τώρα τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα, ώστε να επαναφέρουμε την ομαλή κατάσταση». Σε ερώτηση εάν υπήρξαν εκγλωβισμοί, ο αντιδήμαρχος απάντησε: «Ναι, έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί και τώρα πριν από λίγο απεγκλωβίσαμε μία μητέρα με το παιδάκι της. Δεν κινδύνευσαν, αλλά είχαν εκγλωβιστεί και δεν μπορούσαν να περάσουν. Τους απεγκλωβίσαμε και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Είχαμε ενημερώσει έγκαιρα τον κόσμο για τα καιρικά φαινόμενα και τι πρέπει να κάνει». Τέλος, ο κ. Ρόκας επεσήμανε πως δεν υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης. «Υπάρχουν μόνο κάποια σημεία που τα έχουν κλείσει τα συνεργεία, γιατί κάνουν τις εργασίες καθαρισμού», συμπλήρωσε. https://www.tanea.gr/wp-content/uploads/2025/12/mandra.mp4 https://www.tanea.gr/wp-content/uploads/2025/12/mandra-2.mp4 Καταστροφή στη Νέα Πέραμο Στη Νέα Πέραμο, η καταστροφή είναι μεγάλη με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και το νερό να φτάνει μέχρι και το ένα μέτρο. Σε λίμνη έχει μετατραπεί το κοιμητήριο της περιοχής. Κάτοικος, μιλώντας στο ΕΡΤNews, είπε: «Έβρεξε πολύ νερό. Τα φρεάτια είναι όλα κλειστά. Με ξύπνησε η γειτόνισσα 03:00 η ώρα και μου λέει που είσαι, έχουμε πλημμυρίσει έξω. Βγαίνω και παίρνω το αυτοκίνητο και το φέρνω στη βεράντα». Όπως πρόσθεσε, η Πυροσβεστική πήγε να τον απεγκλωβίσει αλλά ο ίδιος δεν εγκαταλείπει το σπίτι του, ενώ ανέφερε ότι μία ηλικιωμένη και μία έγκυος είναι εγκλωβισμένες. Αποκαρδιωτικες εικόναες στο Γύθειο Αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν σε αυλές σπιτιών, ξεριζωμένα πεζοδρόμια, πλημμυρισμένα σπίτια και ποτάμια λάσπης συνθέτουν την εικόνα της επόμενης μέρας στο Γύθειο και σε περιοχές της Λακωνίας. Τα 10 σημεία στην Αττική που πρέπει να αποφύγετε – Oι κλειστοί δρόμοι

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, λόγω της έντονης κακοκαιρίας Byron που είναι σε εξέλιξη παραμένουν κλειστοί στην Αττική οι παρακάτω δρόμοι:

1) Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρεύματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

2) Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρεύματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Μάνδρας

3) Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

4) Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου

5) Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου

6) Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό

7) Οδός 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου

8) Εθνική οδός Αθηνών- Λαμίας στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση

9) Βόρειος παράδρομος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών- Κορίνθου από το 38χλμ έως το έως το 34χλμ στην περιοχή Νεράκι Νέας Περάμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

10) Ανώνυμη οδός πίσω από τα διυλιστήρια Ελευσίνας από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Αντίθετα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους παρακάτω δρόμους:

1)Λ. Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Ανθέων έως το ύψος της Α. Παπανδρέου στην περιοχή της Γλυφάδας

2) Λ. Αθηνών από το ύψος της εξόδου στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού- Σκαραμαγκα

3) Οδός Δερβενοχωρίων από το ύψος της λεωφόρου Γεννηματά, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δερβενοχώρια

4) Έξοδος Μαγούλας της Αττικής Οδού

Τέλος, στην νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Καταστροφική νύχτα στην Κρήτη – Υδροστρόβιλος σάρωσε οικισμό στο Ηράκλειο

Αγώνας δρόμου για αποκατάσταση

Η Πολιτική Προστασία Αττικής εργάζεται αδιάκοπα με ενισχυμένο εξοπλισμό για την αποκατάσταση ζημιών από τις έντονες βροχοπτώσεις, ενώ ο Ν. Χαρδαλιάς εκφράζει ανησυχία για τον Σαραντάπορο και την ανάγκη νέων έργων στην περιοχή.

Με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής αγωνίζεται με κάθε μέσο και με όλο τον διαθέσιμο μηχανικό εξοπλισμό- ο οποίος ήδη έχει εξαντληθεί και ενισχύεται και από άλλες πηγές- προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι έντονες βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες στην Αττική.

Ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, επικεφαλής του συντονιστικού σχηματισμού, μαζί με όλους τους αντιπεριφερειάρχες, το προσωπικό και τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, επιχειρούσαν όλη τη νύχτα στα σημεία που δοκιμάζονταν προκειμένου να αποτρέψουν κινδύνους από τα πλημμυρικά φαινόμενα σε υποδομές, περιουσίες και ζωές.

Ο κ. Χαρδαλιάς απέφυγε να κάνει δηλώσεις για τη συνολική εικόνα του λεκανοπεδίου και περιορίστηκε να εκφράσει την ανησυχία του για την ορμητική επικινδυνότητα του Σαρανταπόρου και τα συνοδά έργα που πρέπει να υλοποιηθούν επιπλέον στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ρέμα-χείμαρρο της λεκάνης του Θριασίου με εκβολές στον κόλπο της Ελευσίνας, για το οποίο η Περιφέρεια Αττικής έχει δημοπρατήσει μελέτη για την οριοθέτηση, διευθέτηση και τα έργα ανάσχεσης των υδάτων του, ενώ πρόσφατα καθαρίστηκε από τα συνεργεία της Περιφέρειας.

Όπως ενημέρωσε, νωρίς το πρωί, το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζώμπος, «σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί η διέλευση στους δρόμους, στα διόδια της Ελευσίνας, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία, καθώς και στην παλαιά Εθνική Οδό προς Κόρινθο και στη Νέα Πέραμο, με την απομάκρυνση των φερτών υλικών που κατέβασαν τα ποτάμια. Η περιοχή της Μάνδρας, παρά τις μεγάλες υποδομές που κατασκευάστηκαν για να ανακόψουν την ορμητικότητα της απορροής των χειμάρρων Αγία Αικατερίνη και Σούρες, γνωστοί για τις φονικές πλημμύρες σε Μάνδρα και Νέα Πέραμο το 2017, δοκιμάστηκε ξανά με αρκετά σπίτια να πλημμυρίσουν και να σημειωθούν εκ νέου καταστροφές στις περιουσίες των παρακείμενων κατοίκων στο υπογειοποιημένο ρέμα του χειμάρρου, το οποίο είναι και κεντρικός δρόμος της πόλης».

Συναγερμός από το πρωί για πλημμύρες

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12).

Νωρίτερα το πρωί κλήσεις για βοήθεια και για αντλήσεις υδάτων στην περιοχή του ΚΤΕΟ. Σε αρκετά σημεία έχουν σχηματιστεί ορμητικοί χείμαρροι, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης. Από τις αρχές εκδόθηκε προειδοποίηση για τη Μάνδρα ώστε οι κάτοικοι να εκκενώσουν υπόγεια και ισόγεια.

Απίστευτη ταλαιπωρία στα διόδια της Ελευσίνας

Μεγάλη ταλαιπωρία υπήρξε για τους οδηγούς καθώς φτάνοντας στα διόδια της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο βλέπουν ότι η Εθνική είχε κλείσει ενώ και η παλιά εθνική έχει πλημμυρίσει σε κάποια σημεία.

«Είμαι ακριβώς μπροστά από τα διόδια. Είναι κλειστά τελείως, δεν μας έχουν πει γιατί, μας έχουν πει ότι είναι κλειστά, μας είπαν να κάνουμε αναστροφή προς Αθήνα. Μας είπαν ότι η Εθνική δεν θα ανοίξει καθόλου σήμερα. Μας είπαν να κάνουμε αναστροφή προς Αθήνα. Όταν είπαμε ότι και από Σκαραμαγκά να πάμε είναι πλημμυρισμένοι οι δρόμοι, μας είπαν ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το αντίθετο ρεύμα είναι κανονικά ανοιχτό, ανέφερε η κ. Δήμητρα στο MEGA.

«Έχει φορτηγά και πολλά αυτοκίνητα. Μας είπαν ότι η Παλαιά Εθνική Οδός δεν θα ανοίξει. Έχει φερτά υλικά μόνο στο δικό μας ρεύμα».

Κάτοικος στη Νέα Πέραμο μίλησε επίσης στο MEGA: «Στην Παλαιά Εθνική Οδό στην Νέα Πέραμο, έχουν πλημμυρίσει καταστήματα. Χθες που πήγα να ψωνίσω για τα ζώα, δεν μπορούσα να μπω μέσα. Έχει πλημμυρίσει ο τόπος. Αυτή την στιγμή βρέχει ακόμα», ανέφερε.

Live το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron – Έκτακτο δελτίο σε ισχύ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες), στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα), στα Δωδεκάνησα και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.