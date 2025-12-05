Η κακοκαιρία Byron μετατοπίζεται στα ανατολικά, σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο καιρός θα παραμένει άστατος.

«Συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά, με μειούμενες εντάσεις από το απόγευμα σε πολλές περιοχές, ενώ η ζώνη των περισσοτέρων καταιγίδων έχει μετατοπιστεί κυρίως προς ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα. Οι ΝΑ άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 7-8 μποφόρ», αναφέρει.

