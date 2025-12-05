Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron που πλήττει ολόκληρη την Ελλάδα, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12).

Δημογλίδου: Κλειστή η Εθνική μέχρι να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, περιέγραψε στο MEGA την κατάσταση που επικρατεί στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Κόρινθο: «Σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι μέχρι τα διόδια υπήρχε διακοπή της κυκλοφορίας πέραν του μεγάλου όγκου νερού υπήρχαν και αρκετά φερτά υλικά. Το νερό έφερε αρκετά φερτά υλικά τα οποία έπρεπε να απομακρυνθούν για να μπορέσουμε να δώσουμε τον δρόμο. Ήταν πάνω στην Εθνική τα φερτά υλικά. Και έχουμε αρκετά κομμάτια, Μάνδρα, Ελευσίνα, Νέα Πέραμο στα οποία βρίσκονται τροχονόμοι, και είτε πραγματοποιούν εκτροπές είτε έχουμε οριστική διακοπή της κυκλοφορίας. Δεν μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία μέχρι να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά και να αποχωρήσει και ο μεγάλος όγκος νερού, είναι επικίνδυνο για τους οδηγούς». Διακοπή στη γραμμή 7 του τραμ – Πλημμυρισμένοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας Προβλήματα υπάρχουν σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων (στο ύψος της ΕΡΤ), Κατεχάκη, Λ. Κηφισίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται σε Λ. Συγγρού, Λ. Ποσειδώνος, Λιμάνι Πειραιά, Λ. Σχιστού και Αττική Οδό.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνεχίστηκαν, δημιουργώντας προβλήματα στις υποδομές και την κυκλοφορία. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ έχουν καταγραφεί πλημμύρες σε υπόγεια και πτώσεις δέντρων, όπως στη Νέα Ερυθραία.

Η κακοκαιρία Byron έχει εισέλθει στην δεύτερη και πιο επικίνδυνη φάση της. Αργά το βράδυ της Πέμπης και το 112 ήχησε συνεχώς στη μισή Ελλάδα προειδοποιώντας τους κατοίκους σε Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κυκλάδες να περιορίσουν όσο μπορούν τις μετακινήσεις τους.

Προβλήματα στην παλιά Εθνική Οδό

Με δυσκολία μπορούν να περάσουν ακόμα και τα υψηλά οχήματα από την παλιά εθνική οδό ενώ τα γειτονικά σπίτια κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν.

Αυτή την ώρα τα φαινόμενα πλήττουν την Αττική. Εγκλωβισμένοι βρίσκονται οδηγοί στον παράδρομο της Εθνικής, στο ύψος των Μεγάρων, ενώ σημειώνεται ότι τα επίπεδα του Κηφισού έχουν ανέλθει σε επίπεδο συναγερμού.

Δείτε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κλήσεις για βοήθεια και για αντλήσεις υδάτων στην περιοχή του ΚΤΕΟ. Σε αρκετά σημεία έχουν σχηματιστεί ορμητικοί χείμαρροι, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης. Από τις αρχές εκδόθηκε προειδοποίηση για τη Μάνδρα ώστε οι κάτοικοι να εκκενώσουν υπόγεια και ισόγεια.

Κλειστή η εθνική οδός στα διόδια της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο. Έχουν πλημμυρίσει και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό και στον παράδρομο στο ύψος των Μεγάρων και της Νέας Περάμου.

Γυναίκα οδηγός εγκλωβίστηκε στο ΙΧ.

Απίστευτη ταλαιπωρία στα διόδια της Ελευσίνας

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς καθώς φτάνοντας στα διόδια της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο βλέπουν ότι η Εθνική έχει κλείσει ενώ και η παλιά εθνική έχει πλημμυρίσει σε κάποια σημεία.

«Είμαι ακριβώς μπροστά από τα διόδια. Είναι κλειστά τελείως, δεν μας έχουν πει γιατί, μας έχουν πει ότι είναι κλειστά, μας είπαν να κάνουμε αναστροφή προς Αθήνα. Μας είπαν ότι η Εθνική δεν θα ανοίξει καθόλου σήμερα. Μας είπαν να κάνουμε αναστροφή προς Αθήνα. Όταν είπαμε ότι και από Σκαραμαγκά να πάμε είναι πλημμυρισμένοι οι δρόμοι, μας είπαν ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το αντίθετο ρεύμα είναι κανονικά ανοιχτό, ανέφερε η κ. Δήμητρα στο MEGA.

«Έχει φορτηγά και πολλά αυτοκίνητα. Μας είπαν ότι η Παλαιά Εθνική Οδός δεν θα ανοίξει. Έχει φερτά υλικά μόνο στο δικό μας ρεύμα».

Κάτοικος στη Νέα Πέραμο μίλησε επίσης στο MEGA: «Στην Παλαιά Εθνική Οδό στην Νέα Πέραμο, έχουν πλημμυρίσει καταστήματα. Χθες που πήγα να ψωνίσω για τα ζώα, δεν μπορούσα να μπω μέσα. Έχει πλημμυρίσει ο τόπος. Αυτή την στιγμή βρέχει ακόμα», ανέφερε.

Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, από το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON, στις Περιφέρεις Αττικής και Πελοποννήσου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες χθες Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 έως σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 06:00, έχει δεχθεί 331 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Ουρά στα διόδια Ελευσίνας από οχήματα που οδηγούνται σε παρακαμπτήριο μετά την διακοπή κυκλοφορίας στην Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου

Αναλυτικά:

Στην Περιφέρεια Αττικής, 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 41 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 αντλήσεις υδάτων, 8 κοπές δέντρων και 19 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Πλημμυρικά φαινόμενα στην Μάνδρα

Η κακοκαιρία πλήττει τη Δυτική Αττική

Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά από τις πρωινές ώρες τη Δυτική Αττική, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε πλημμυρισμένους δρόμους και πτώσεις δέντρων.

Τα ξημερώματα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των Μεγάρων να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερους ορόφους, λόγω της εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα σε κατοίκους των περιοχών Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής. Στο μήνυμα αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ανάλογο μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Μάνδρας, καλώντας τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους. Το μήνυμα ανέφερε: «Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ανταποκρινόμενη σε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τις οδηγίες προστασίας.

Παράλληλα, χάος επικρατεί και στους δρόμους των Βορείων Προαστίων, όπου οι καταιγίδες συνεχίζονται και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Live το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron – Έκτακτο δελτίο σε ισχύ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες), στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα), στα Δωδεκάνησα και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.