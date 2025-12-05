Στην πιο επικίνδυνη φάση της εισήλθε η κακοκαιρία Byron αργά το βράδυ της Πέμπης και το 112 ήχησε συνεχώς στη μισή Ελλάδα προειδοποιώντας τους κατοίκους σε Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κυκλάδες να περιορίσουν όσο μπορούν τις μετακινήσεις τους.

Αυτή την ώρα τα φαινόμενα πλήττουν την Αττική. Εγκλωβισμένοι βρίσκονται οδηγοί στον παράδρομο της Εθνικής, στο ύψος των Μεγάρων.

Κλήσεις για βοήθεια και για αντλήσεις υδάτων στην περιοχή του ΚΤΕΟ. Σε αρκετά σημεία έχουν σχηματιστεί ορμητικοί χείμαρροι, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης. Από τις αρχές εκδόθηκε προειδοποίηση για τη Μάνδρα ώστε οι κάτοικοι να εκκενώσουν υπόγεια και ισόγεια.

Κλειστή η εθνική οδός στα διόδια της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Έχουν πλημμυρίσει και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό και στον παράδρομο στο ύψος των Μεγάρων και της Νέας Περάμου.

Γυναίκα οδηγός εγκλωβίστηκε στο ΙΧ.

Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, από το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON, στις Περιφέρεις Αττικής και Πελοποννήσου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες χθες Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 έως σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 06:00, έχει δεχθεί 331 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Αναλυτικά:

Στην Περιφέρεια Αττικής, 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 41 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 αντλήσεις υδάτων, 8 κοπές δέντρων και 19 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Η κακοκαιρία άρχισε να πλήττει ξανά το βράδυ της Πέμπτης με ιδιαίτερη σφοδρότητα την Αττική δημιουργώντας τεράστια προβλήματα. Δεκάδες δρόμοι είχαν μετατραπεί σε χειμάρους και ήταν αδιάβατοι για τους πεζούς.

Πλατείες έγιναν λίμνες.

Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι η πιο δύσκολη και επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας θα εκδηλωθεί μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

Είναι χαρακτηριστική η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη πριν τις 10 το βράδυ της Πέμπτης ότι «δυστυχώς είμαστε στην αρχή της κακοκαιρίας»

Στη Λακωνία έχουμε ήδη ξεπεράσει τους 100 τόνους βροχής ανά στρέμμα και στο νομό Αττικής είμαστε ήδη στους 40 με 60 τόνους ενώ τις επόμενες ώρες θα δούμε τα φαινόμενα να εντείνονται και να εξαπλώνονται σε περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Στο επίκεντρο θα είναι η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια αλλά και οι Κυκλάδες. Μέχρι αύριο το μεσημέρι σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε έντονα φαινόμενα, ισχυρό κύμα βροχών και καταιγίδων. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα μεταφερθούν στα βόρεια και βορειοδυτικά σημεία της χώρας με την ίδια ένταση.

Από το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται στο νότιο, νοτιοανατολικό Αιγαίο ενώ θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή στην περιοχή των Δωδεκανήσων.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

«Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7 που εκδόθηκε την Τετάρτη 03-12-25 12:30 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης)

β. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής). Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα στην Αττική κατά τόπους θα είναι ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση)

δ. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

ε. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

στ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

ζ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα».

Σφοδρή καταιγίδα χτύπησε την Αττική – «112» για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων

Έντονα καιρικά φαινόμενα παρατηρούνται στην Αττική με την κακοκαιρία Byron να πλήττει ολόκληρη την χώρα.

Σε πολλά σημεία της πόλης καταγράφονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ πολλοί δρόμοι της πόλης έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Νωρίτερα, ήχησε το 112, το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους της Αττικής να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή (5/12)

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, και μετά από εκτεταμένη συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Λεκανοπέδιο, λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας Byron. Επιπλέον, για προληπτικούς λόγους, κλειστά θα μείνουν σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, και τα νυχτερινά σχολεία.

Η απόφαση ελήφθη με κύριο γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι κατά τις μετακινήσεις, δεδομένου ότι πολλά σημεία της Αττικής εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας.

Σε μήνυμά του, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι η Αττική έχει τεθεί σε Κόκκινο Συναγερμό, καθώς όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα καταγράφουν πολύ έντονα φαινόμενα από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρώτες ώρες της Παρασκευής. Όπως ανέφερε, η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων ελήφθη με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, με στόχο την πρόληψη και όχι την αντίδραση εκ των υστέρων. Παράλληλα, εξέφρασε την κατανόηση για την αναστάτωση που ενδέχεται να προκληθεί σε οικογένειες, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια «επιλογή ευθύνης» για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, Παρασκευή 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

Δήμος Ταύρου

Δήμος Μοσχάτου

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

Δήμος Διον Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Κακοκαιρία Byron: «Μπλακ άουτ», καταστροφές, κλειστοί δρόμοι και κατολισθήσεις

Η Αθήνα αλλά και άλλες περιοχές της χώρας όπως η Λακωνία, η Ζάκυνθος, η Ρόδος και η Κρήτη βρέθηκαν στο έλεος της κακοκαιρίας. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατολισθήσεις και απεγκλωβισμοί.