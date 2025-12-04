Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, όπως ενημέρωσε το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην περιοχή του Διρού, οι καιρικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ατόμων που κινδύνευσαν σοβαρά. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους κατοίκους μετά από μεγάλη προσπάθεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τουλάχιστον 10 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σπίτια και αυτοκίνητα στην Ανατολική Μάνη.

Αυτήν την ώρα μεταβαίνει στο χωριό Μαυροβούνι ερπυστριοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, καθώς ολόκληρο το χωριό έχει πλημμυρίσει και υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται άμεση βοήθεια.