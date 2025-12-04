Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που συνοδεύουν την κακοκαιρία Byron και εκδηλώνονται από νωρίς σήμερα Πέμπτη (04/12), έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Πιερία και την Αττική.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 16:00 σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101.2 mm.

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στην Αττική, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου, τα ισχυρότερα φαινόμενα καταγραφήκαν στα δυτικά τμήματα του νομού. Συγκεκριμένα μέχρι τις 18:00 στη Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν 97 mm, στα Βίλια 76 mm, στον Ασπρόπυργο 48 mm και στο Γκάζι στο κέντρο της Αθήνας 45 mm.