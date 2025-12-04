Έντονα προβλήματα έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής η κακοκαιρία Byron, που πλήττει από τις απογευματινές ώρες και την Αττική.

Ισχυρές βροχοπτώσεις ξεκίνησαν από νωρίς το απόγευμα στην Αττική από τα δυτικά και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Δ. Αττική όπου λόγω υπερχείλισης ρέματος διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε λόγω υπερχείλισης ρέματος και στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Σε ποτάμια, όμως, μετατράπηκαν και οι δρόμοι της Αθήνας, όπου σύμφωνα με την Αστυνομία διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Επιπλέον, λόγω συσσώρευσης υδάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Καλαμακίου.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 40 κλήσεις εκ των οποίων 4 αφορούν απομακρύνσεις ατόμων και μεταφορά σε ασφαλή σημεία από αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους κυρίως στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Επίσης, περισσότερες από 30 κλήσεις αφορούν αντλήσεις υδάτων και 3 για κοπές δέντρων, ενώ, όπως αναφέρεται από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αναμένεται να αυξηθούν.

Τα περισσότερα προβλήματα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται σε Νότια Προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο κέντρο της Αθήνα.